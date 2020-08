A BUX 3,3 százalékkal gyengült a héten

Növekvő forgalomban gyengült a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, a BUX 34 842,51 ponton zárt pénteken, 1201,05 ponttal, 3,33 százalékkal alacsonyabban az előző heti háromnapos kereskedés záróértékénél - írja az MTI.

A részvénypiac heti forgalma 40,46 milliárd forint volt az előző heti háromnapos kereskedésben elért 17,79 milliárd forint után, a vezető részvények árfolyama csökkent.

Az OTP a célárcsökkentés ellenére is tovább vette a saját részvényeit, a vállalat a héten 280 ezer darab saját részvényt vásárolt. Az OTP célárát a Goldman Sachs elemzői csökkentették 13 000 forintról 12 900 forintra, és továbbra is vételre ajánlják a részvényt - írja az Equilor Befektetési Zrt.

Az Equilor elemzése szerint jól teljesített a Masterplast, amely a héten 688 forintról 732 forintra javította árfolyamát a héten. A vállalat kedden tette közzé negyedéves gyorsjelentését, amely több pozitív üzenetet is tartogatott a befektetők számára. A Masterplast árbevétele 3,5 százalékot esett mindössze, ami részben annak is köszönhető, hogy a vállalat vezetése megfelelően tudta enyhíteni a koronavírus okozta sokkot, valamint a Masterplast a piaci részesedését tudta növelni az elmúlt időszakban. A menedzsment pozitívan nyilatkozott a német akvizícióval kapcsolatban is, mely további profit-marzs javulást hozhat a vállalat számára.

Fél éves beszámolója szerint a 4iG a második negyedévben 11,6 milliárd forint árbevételt ért el, ami 19 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest. A cég rendelésállománya augusztusban több mint 20,8 milliárd forint volt. EBIDTA soron 49 százalékos növekedést tudott elérni a vállalat, ami így 782 millió forintra emelkedett. A felső vezetés továbbra is tartja a korábban megfogalmazott idei évre szóló prognózisát. Továbbá a menedzsment pozitív várakozásokat fogalmazott meg, mind az idei, mind a következő évre vonatkozóan. Idén 20 százalék felett, míg jövőre 10 százalék feletti bővülést várnak - írja elemzésében az Equilor a cégről, amelynek papírjai 640 forinton kezdték, és 652 forinton fejezték be a hetet.

A Richter árfolyama a héten 0,41 százalékkal csökkent, pénteken 7200 forinton zárt, heti forgalma több mint 8,5 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom részvények ára a héten 5,29 százalékkal csökkent, pénteken 358 forinton zárt, heti forgalma 1,2 milliárd forintot tett ki.

Az OTP árfolyama 5,65 százalékkal gyengült a héten, a papír 10 190 forinton fejezte be a kereskedést pénteken, a heti forgalma meghaladta a 22,65 milliárd forintot.

A Mol-részvények 2,85 százalékkal csökkentek a héten, pénteken 1670 forinton zárt, heti forgalma pedig meghaladta a 6,66 milliárd forintot.

A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 3469,22 ponton zárt pénteken, az előző hetinél 112,08 ponttal, 3,13 százalékkal alacsonyabban.