A döglődő cégek lettek a legnépszerűbbek

Az amerikai tőzsdéken a magánbefektetők a jelek szerint elkezdtek átugrani a járvány során csődöt jelentő cégek részvényeire. A Hertz autókölcsönző papírjai például 800 százalékkal emelkedtek.

A kisbefektetők elkezdtek nagy mennyiségben vásárolni az olyan cégek részvényeiből, amelyek a járvány miatti lezárások alatt jelentettek csődöt - írja összefoglalójában a Financial Times. Az újfajta spekulációs hullámban az Hertz autókölcsönző és a JC Penney kiskereskedelmi lánc részvényeinek árfolyama is duplázódott a hónap kezdete óta, annak ellenére, hogy mindkét cég olyan csődeljáráson esik át éppen, amely végén a részvények értéke nullára is eshet.

Ezek a részvények olyan eszközök, amelyekkel nagyon sok befektetési alapkezelő és profi elemző nem nagyon tud mit kezdeni. Azonban a kisbefektetők egyre nagyobb csapata kezdett el az utóbbi időben arra játszani, hogy az utolsó pillanatban pozitív fordulat áll be a cégek működésében, s ez hatalmas emelkedést generál majd az amúgy hatalmas esésen átesett részvények árfolyamában.

A csődben lévő cégek részvényeinek menetelése sokak szerint csak még jobban rávilágít arra, amitől már egy ideje sok befektető feje fáj. Ez pedig az, hogy a részvénypiac száguldása egyáltalán nem tükrözi az amerikai gazdaság teljesítményét. A munkanélküliségben történt hatalmas ugrás ellenére az S&P 500-as részvényindex minimálisan áll csak alacsonyabban év eleji értékénél. Persze a magyarázatok szerint a részvényárfolyamoknak semmi közük a gazdasághoz, azokat az elképesztő mértékű fiskális és monetáris lazítás során a rendszerbe pumpált pénz hajtja felfelé.

A lap szerint a Robinhood nevű amerikai részvénykereskedési platformot használó kisbefektetők az elmúlt három napban többet vásároltak a Hertz részvényekből, mint bármely más amerikai cég papírjaiból, s ezzel egy hét alatt megduplázták a csődöt jelentett autókölcsönző cégben meglévő részesedésüket.

Amikor a kisbefektetők elkezdik a piacot úgy szemlélni, mintha az egyirányú utca lenne, akkor megszólalnak a vészcsengők, s most úgy tűnik, ez történik - reagált az ügyre Paul Markham, a Newton Investment Management globális részvényportfólió-menedzsere.

A Hertz autókölcsönző még márciusban folyamodott csődvédelemért, azóta részvényeinek árfolyama 80 százalékkal esett. Azonban a mélypont óta a részvények árfolyama 800 százalékkal emelkedett a kisbefektetői keresletnek köszönhetően, a jelek szerint őket nem érdekelték azok a hírek, amelyek a profi alapkezelőket eladásra kényszerítették. A cégnek 18 milliárd dollárnyi adósságállománya van jelenleg, s várhatóan arra kényszerül, hogy eladja teljes autóflottáját egy amúgy is nagyon rossz helyzetben lévő piacon.

A Hertz részvények száguldásának semmi értelme. Azonban amíg mindenkinek örömet okoz az, ami a piacon zajlik, addig kár sajnálni az emberektől ezt a játékot - mondta Glenn Reynolds, a Creditsights nevű hitelelemző cég vezérigazgatója egy befektetői konferencián.

A JC Penney nevű kiskereskedelmi lánc részvényei 472 százalékot emelkedtek múlt havi mélypontjuk óta. A cég a múlt hónapban jelentette be fizetésképtelenségét, miután eladásai teljesen összeomlottak a Covid-19 járvány miatti lezárások következtében.

De találni hasonló jelenséget az energetikai szektorban is. Hétfőn 150 százalékot ugrott (majd azóta vissza is esett) a Whiting Petroleum nevű cég részvénye, áprilisi, csődjének bejelentését követően elért mélypontjának tízszeresén is gazdát cseréltek a papírok. A csőd szélén álló Chesapeake Energy részvényei 180 százalékkal ugrottak meg szintén hétfőn.

Markham szerint a csődrészvények iránti keresletet az is fűtheti, hogy a befektetők abban reménykednek, hogy a további kormányzati segélycsomagokból esetleg részesülnek majd ezek a cégek, vagy a gazdaság talpra állása olyan sebességgel következhet be, ami szintén kihúzza őket a bajból.