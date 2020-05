Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

A Fed-elnök ráijesztett a piacokra

Jerome Powell szerdai beszéde volt az utolsó csepp a pohárban, ami elindította lefelé a tőzsdéket. A korrekció átragadt az összes részvénypiacra, így a magyarra is, az OTP pillanatokon belül 9000 forint alá került, és a Mol is 2000 forint alatt van. A forint is megérezte ezt, viszonylag gyorsan 355 forintig gyengült az euróval szemben - mondta Kéri Lajos, az Erste Befektetési Zrt. vezető üzletkötője az MTI-nek.

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe 374,18 pontos, 1,08 százalékos csökkenéssel, 34 144,57 ponton zárt csütörtökön. A részvénypiac forgalma 13 milliárd forint volt, a vezető részvények a stagnáló Richter kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest - összesített az MTI. Ennyit nyertünk volna, ha nincs koronavírus - új kifejezés született Estek a nemzetközi részvénypiacok is: a New York-i tőzsdén 1 százalék körüli indexcsökkenéssel indult csütörtökön a kereskedés, és délután komoly mínuszban voltak a vezető európai tőzsdék is. Kéri Lajos, az Erste Befektetési Zrt. vezető üzletkötője a Fed elnökének szerdai beszédével magyarázta a tőzsdei eséseket. Jerome Powell az elhúzódó recesszió veszélyére figyelmeztetett, további intézkedésekre szólította fel a Fehér Házat és a kongresszust annak érdekében, hogy a koronavírus-járvány ne okozzon hosszú távú károkat a gazdaságnak. A Fed elnöke sokkal borúsabb jövőképet festett, mint amit a piac árazott - véli a vezető üzletkötő. Már sokan megszólaltak azzal kapcsolatban, hogy túlontúl optimista a piac, túlságosan elszálltak az árazások a valóságtól. Úgy tűnik, Powell beszéde volt az utolsó csepp a pohárban, ami elindította lefelé a tőzsdéket. Csütörtökön jött egy munkaerőpiaci adat is az Egyesült Államokból, ami nem mutatott jelentős változást az előző hetihez képest, de rosszabb lett a vártnál. Azt lehet látni, hogy továbbra is nő a friss munkanélküli segélyért folyamodók száma, ami ugyancsak negatívan hatott a részvénypiacokra, de lényegében Powell beszéde volt az esés kiváltója - mondta Kéri Lajos, aki úgy véli, a jövő hét izgalmas lesz, várhatóan kiderül ugyanis, hogy jókora esés és akár új mélypontok jönnek, vagy csak egy 5-10 százalékos korrekció lesz, és szépen, lassan megy minden tovább. A Mol árfolyama 8 forinttal, 0,40 százalékkal 1992 forintra csökkent, 2,1 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 220 forinttal, 2,42 százalékkal 8875 forintra esett, forgalmuk 6,5 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom 7 forinttal, 1,75 százalékkal 393 forintra gyengült, forgalma 156,2 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama nem változott, 6935 forintot ért, forgalmuk 2,6 milliárd forintot ért el. A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 3242,32 ponton zárt csütörtökön, ez 54,21 pontos, 1,64 százalékos csökkenés a szerdai záráshoz viszonyítva. Gyengülés a főbb nyugat-európai tőzsdéken Jelentős mínuszban zárták a csütörtöki kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdeindexek - írta az MTI. A londoni FTSE-100 mutató 2,75 százalékkal, a frankfurti DAX-index 1,95 százalékkal, a párizsi CAC-40 index pedig 1,65 százalékkal gyengült szerdai záróértékéhez képest. Az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül az EuroStoxx50 1,79 százalékos mínuszban fejezte be a kereskedést. New Yorkban az európai tőzsdezárás idején, 17.30 órakor a Dow Jones ipari átlag 0,47 százalék, az S&P 500-as index 0,61 százalék, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 0,93 százalék gyengülést jelzett. Az északi-tengeri Brent hordónkénti ára 1,08 dollárral (3,70 százalékkal) 30,27 dollárra emelkedett. A New York-i árupiacon az arany ára unciánként 1,56 százalékkal (26,75 dollárral) 1743,15 dollárra nőtt. Egy euróért 1,0798 dollárt adtak a nemzetközi bankközi piacon a reggel nyolckor jegyzett 1,0805 dollár után.

