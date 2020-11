A forint is durván reagált a friss eseményekre

A régiós devizákhoz képest is nagyot erősödött a forint. Augusztus óta nem volt olyan olcsó az euró, mint most. A kőolaj és az arany ára is emelkedik.

Tovább erősödött a forint szerdán reggel. A nyitás után az euró ára 355 forint alá ment, amire utoljára augusztusban volt példa. "Az elmúlt napokkal ellentétben ezúttal nem régiós tendenciáról beszélhetünk, ugyanis a forint úgy erősödött jelentősebben, hogy közben a régiós devizák árfolyamában nem következett be érdemi változás" - írják elemzésükben az Erste Befektetési Zrt. szakértői. Fontos figyelmeztetés érkezett az OTP-részvénnyel kapcsolatban Az euró/dollár kurzus viszont alig változott a tegnapi nap folyamán. Ma sem látható érdemi változás a piacon, 1,182-es keresztárfolyam mellett zajlik a kereskedés. Drágul a kőolaj A WTI könnyűolaj hordónkénti ára 41,7 dollárig emelkedett szerda reggel, miután tegnap az API (amerikai kőolaj intézet) jelentése csökkenő amerikai nyersolajkészlet-adatról számolt be. A múlt hét során 5,15 millió hordóval esett az amerikai tartalék nagysága, miközben a mai EIA (USA energiainformációs ügynöksége) adattól a piac 1,9 millió hordó nyersolaj készletcsökkenésre számít. Eközben a koronavírus-járvány nem lankad: április óta a legmagasabb halálozásokról adtak számot Olaszországból. A kedvező vakcina hírek és Joe Biden megválasztása óta emelkedik az olaj ára, ugyanakkor a kereskedőcég, a Vitol szerint nem várható érdemi emelkedés a globális olajkeresletben 2021 vége előtt. Ezzel együtt a piac nem számít akkora kereslet-visszaesésre, mint áprilisban. A forgalom a világ nagyvárosaiban csökkent az elmúlt hetekben, de messze nem annyira üresek az utcák, mint idén áprilisban. Az arany ismét emelkedik Az arany unciánkénti ára 1880 dollárig emelkedett ma reggel. A befektetők ismét a koronavírus járványra figyelnek. A hírek azt mutatják, hogy ismét nő a halálozások és az új fertőzések száma, és a kórházi rendszerek Európa több országában is kimerülőben vannak. Emellett a piac figyeli Joe Bidenről és az USA fiskális stimulusáról szóló híreket is. A várakozások alapján a Fehér Házban lassú lesz a váltás, az ösztönző program pedig akár hónapokat is csúszhat. A vakcina ellenére a koronavírus akár még egy évig is velünk maradhat, mivel ennyi idő kell a rekordmennyiségű vakcina legyártásához és a tömeges oltáshoz. Ez pedig rövidtávon erősítheti az aranyat.

