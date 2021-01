A gazdagok fújják a buborékot, nem pedig félnek tőle

Az igazán vagyonos befektetők teljsen tisztában vannak vele, hogy lufi van a tőzsdén. Azonban ettől nem félnek, hanem keresni próbálnak rajta és szerintük a kockázata is csökkent annak, hogy az kipukkadhat.

Miközben sok közgazdász figyelmeztet arra, hogy a részvénypiaci árazások alapján hatalmas lufi van a világ vezető tőzsdéin, addig a leggazdagabb spekulánsok ezt nem vitatják, hanem megpróbálnak keresni rajta. A Morgan Stanley befektetési bank tulajdonában lévő E-Trade Financial azok között az ügyfelei között készített felmérést, akik több mint 10 ezer dollárt kezeltek saját befektetési számláikon úgy, hogy aktívan kereskedtek is azzal. E csoporton belül is elkülönítették azokat, akik egymillió dollárt meghaladó összeggel tőzsdéztek

A január első hetében végzett felmérés eredményei szerint a milliomos tőzsdézők mindössze 9 százaléka gondolta azt, hogy a részvénypiacon jelenleg közelében sincs annak, hogy árazási lufi legyen rajta. További 29 százalék szerint hamarosan kialakul a lufi, 46 százalék szerint pedig "lufira emlékeztető" állapotban van a piac, s 16 százaléka szerint pedig igazi lufi van a tőzsdén a részvényárak alapján - írja a CNBC.com.

Mindezek ellenére a befektetők nem rohannak otthagyni a piacot, sőt azt állították magukról, hogy emelkedett kockázattűrő képességük, s azt várják, hogy a piac emelkedik még 2021 első negyedévében. Az atény, hogy buborék van a piacon, nem nagyon zavarja őket, sőt a portál összefoglalója szerint most körükben az az általános vélekedés, hogy az elnökválasztással, az új gazdasági stimulussal, valamint az oltások megkezdésével az igazi akadályokon már túljutott a piac.

Így a piac elhagyása és a részvényekből való kiszállás helyett inkább arra koncentrálnak, hogy a portfólióikat átalakítsák, s az eddig nyertes, növekedésorientált szektorok mellé nagyobb súlyt adjanak az úgynevezett "értékrészvényeknek". Azaz olyan cégek papírjainak, amelyek erős mérleggel és hosszabb távon is megbízható nyereséggel rendelkeznek, s ehhez képest relatív alulértékeltek.

A felmérés szerint ezért megindult a befektetők között egyfajta rotáció, az eddig kedvelt szektorokból - ilyen volt az egészségügy és technológia -, elkezdtek pénzt rakni a kisebb kapitalizációjú cégek részvényeibe, az energetikai szektorba és a pénzügyi szektorba is. Ez azért is lehet indokolt az összefoglaló szerint, mert az amerikai gazdasági növekedés újbóli beindulásából jobban profitálhatnak a gazdasági ciklusra érzékenyebb cégek. Ha növekedési és érték részvényekre osztjuk az S&P 500-as részvényindexet, akkor a várakozások szerint az előbbi csoport átlagos profitnövekedése idén 13,3, míg utóbbié 20,1 százalék lehet.

Ezzel együtt azonban az elmúlt év nagy nyertesi maradtak továbbra is a legnépszerűbbek a befektetők körében: a válaszadók 66 százalékának van egészségügyi és 57 százalékának technológiai cégben befektetése.

Bár egyre több elemző szerint véget ért az úgynevezett karanténrészvények szárnyalása, a jelek szerint a tőzsdézők másként gondolkodják. A felmérés eredményeit látva az E-Trade szakértői szerint egyelőre úgy vélik, hogy az olyan cégeknek a jövőben is jól fog menni, amelyek üzleti modelljében az otthoni munkavégzés általános bevezetése és a lezárások hozták meg az áttörést. Úgy látják, hogy a fogyasztói szokásokban a koronavírus-járvány tartós változásokat hozott, amelyek megmaradhatnak később is, s ebből az említett cégek profitálnak majd.

Ami érdekes, hogy az igazán gazdag tőzsdézők - legalábbis azok, akik ebben a felmérésben részt vettek - nem voltak nyakig benne 2020 igazán nagy hozamot hajtó befektetési slágereiben. Így nem nagyon vásároltak a tavalyi első nyilvános részvénykibocsátásokon, s nem nagyon kockáztatták tőkéjüket a különböző kriptodevizákban, így a bitcoin-vásárlás sem volt jellemző rájuk.