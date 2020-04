A járvány után újabb válság fenyeget

A koronavírus-járvány hatásait ellensúlyozandó gazdasági lépések miatt az eladósodottság néhány gazdaságban súlyosabbá teheti a válságot és újabb recesszió is hozhat egyes országokban az Economist Intelligence Unit szakértői szerint.

A koronavírus járvány miatti leállások okozta gazdasági visszaesés ellensúlyozására a világon nagyon sok kormány gazdasági mentőcsomagokkal sietett a vállalkozások és a lakosság megsegítésére. A költségvetési kiadások növelése szükséges, ebben minden kormány egyetért. Azonban a mostani válság során történő komoly eladósodás miatt egyes országokban mélyebb lehet a visszaesés és W alakú recesszió is jöhet. Ez annyit tesz, hogy egy átmeneti fellendülést követően ismét visszaesik az adott ország gazdasági teljesítménye - idézi az Economist Intelligence Unit (EIU) szakértőit a CNBC.com.

Adósságválság jöhet

A kormányok most még arra koncentrálnak, hogy a kiadások növelésével megpróbálják a gazdaság szerkezetét és a munkahelyeket megóvni. Ennek eredményeként az államháztartások hiánya meredeken emelkedni fog a következő években - írják a EIU szakértői.

Már jóval a járvány előtt, januárban arra figyelmeztetett a Világbank, hogy megvan a kockázata egy újabb globális adósságválság kialakulásának. A szervezet akkor arra hívta fel a figyelmet, hogy a 2010 óta tartó globális adósságfelhalmozási hullám az 1970-es évek óta nem látott mérteket öltött. A 2019-es év első fél évében a globális adósságállomány 7500 milliárd dollárral emelkedett, ezzel új rekordot ért el 250 ezer milliárd dollárral - írta korábbi elemzésében a Nemzetközi Pénzügyi Intézet (IIF), amely szerint mivel nincs jele a folyamat lassulásának, tavaly év végre ez az összeg átléphette a 255 ezer milliárd dollárt is. Ennek fő motorja az Egyesült Államok és Kína voltak - írta az IIF még jóval a járvány kitörése előtt.

Az 1930-as évek óta nem látott mélyrepülés jöhet

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) friss előrejelzése szerint a világgazdaság valószínűleg a legrosszabb visszaesését fogja elszenvedni az 1930-as évek a 2008-2009-es válság óta. A járvány miatti korlátozások következtében a globális gazdaság becsléseik szerint 3 százalékkal eshet 2020-ban vissza. Januárban még 3,3 százalékos bővülést vártak.

Kristalina Georgieva arra is rámutatott a CNBC-nek utalva a válság súlyosságára, hogy már a fél világ kérte az IMF segítségét.

Így nehéz lesz

Az EIU elemzése arra figyelmeztet, hogy a mostani, soha nem látott mértékű nyomás alatt, úgy, hogy nem látni a mostani válság végét, elég nehéz lesz az államoknak kihúzniuk magukat abból az adóssággödörből, amelybe most kerülnek. Míg a múltban a megszorító intézkedések jó eszközök voltak az államháztartási hiányok kezelésére, addig ez most nem látszik járható útnak, tekintve, hogy most általános a visszaesés és annak mértéke is jelentős. Az EIU szerint mivel jelenleg nincs reális intézkedés arra vonatkozóan, hogy elkerülhető legyen egy államadósság-válság, ezért a várható, hogy később egy második, a jelenleginél súlyosabb krízis sújt majd egyes országokat. Különösen a már most is nagyon eladósodott fejlett országokra lehet ez igaz, mint például Olaszország vagy Spanyolország. E két állam esetében viszont komoly az esély, hogy más piacokat is megfertőznek. Ráadásul ezekben az országokban a bevételek növelése például adóemelések által nem tűnik reálisnak. Ehhez társul, hogy a befektetők kockázatvállalási hajlandósága jelentősen csökkent - vélik az EIU elemzői.

Nagyon sok fejlett ország hamarosan egy adósságválság peremén találhatja magát, s ezt csak súlyosbítja az a tény, hogy a járvány által súlyosabban érintett országok között vannak olyanok, amelyek már az előtt is gyengébb fiskális pozícióval rendelkeztek, ilyen Olaszország és Spanyolország is - emlékeztetett Agathe Demarais, az EIU előrejelzésekért felelős igazgatója. Ráadásul ezen országok közül már több is évek óta tartó megszorításokon van túl, úgy hogy adósságállományuk magas, akárcsak költségvetési hiányuk és társadalmuk is elöregedett.

Bármelyik országban is alakulna ki ezek közül adósságválság, az gyorsan továbbterjedne a többi fejlett és fejlődő országra, s ez a globális gazdaságot egy újabb, talán mélyebb gödörbe lökné - tette hozzá.

Steve Brice, a Standard Chartered Bank vezető befektetési stratégája ezzel szemben úgy véli, ő nem látja jelenleg azt, hogy globális csődhullám fenyegetne. Szerinte elkerülhető lesz a globális adósságválság-ciklus, igaz, előbb rövid távon még meg kell jó néhány kedvezőtlen hírt emészteni.