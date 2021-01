A jövő elkezdődött: a digitális pénz kiszoríthatja az aranyat is

Miközben a bitcoin árfolyama minden idők legmagasabb szintjére ugrott, az optimista piaci szereplők szerint a digitális pénz előtt további jelentős növekedés van, és átveheti az arany szerepét a nemzetközi kereskedelemben. Közben egy másik virtuális érmének minden bizonnyal befellegzett, miután fogást talált az amerikai piacfelügyelet a kibocsátón, aminek messzire mutató hatása lehet.

Hatalmas emelkedés volt a bitcoin árfolyamában, ami 2020 végére áttörte előbb a 20 ezer, majd a 30 ezer dolláros történelmi rekordszintet is.

A felügyelet és kibocsátó nélküli, decentralizált virtuális pénzeszköz most is megosztja a befektetőket, viszont az aktuális felkapottság miatt olyan várakozások is vannak, hogy mostantól még egy jó ideig emelkedhet akár havi 10 ezer dollárt az árfolyam.

Nehéz egy konkrét okot találni a drágulásra, minden valószínűség szerint több tényező együttes hatásáról van szó.

Szinte megszerették

Ezek között elsődleges, hogy egy folyamatos fejlődés eredményeként mostanra új legitimációs szintre jutottak a kriptopénzek. Kínában már előrehaladottak a tesztek a digitális jüannal, az Európai Központi Bank és a Federal Reseve is kiemelten foglakozik a kérdéssel, és a Magyar Nemzeti Bank is érdeklődik, ha nem is túl aktívan.

Ezzel összefüggésben az intézményi befektetők is komolyabban beszálltak mostanra a bitcoin piacába. Megjelent egyes alapok kínálatában, elköteleződött a PayPal és a Square, legutóbb a Teslát vezető Elon Musk kezdett komolyabb érdeklődést mutatni.

A még optimistábbak szerint a bitcoin átveheti az arany szerepét, mint fő biztonsági tartalék. Ugyan jóval rövidebb a története és kisebb még a piacának értéke, sokkal likvidebb és jobban kereskedhető. Ráadásul tárolni sem kell, lévén nem létezik fizikai formában.

Volt már ilyen, nem lett jó vége

Az óvatosabbak attól tartanak, hogy a mostani drámai árfolyamemelkedés mögött leginkább relatíve kevés, sokmillió dollár értékű, bálnának hívott tranzakció áll. A bitcoin és az egyéb kriptopénzek piacán sok százmillió dollárnyi kereskedés zajlik napi szinten, és ezek között valóban sok a millió, vagy több tízmillió dollár értékű tranzakció.

Nem is olyan rég, 2017-ben már volt egy a mostanihoz hasonló bitcoin-rali, amikor pillanatok alatt felrepült az árfolyam 20 ezer dollárig, majd lezuhant 3 ezerre. Ez is az eszköz árfolyamának óriási változékonyságát igazolta, ami visszatartja a kockázatkerülő befektetőket. Az ilyen szintű kilengések mostanra már kevésbé jellemzők, de ettől még bármikor bedőlhet különösebb kiváltó ok nélkül az egész.

Általában nem javult a kiptopénzek megítélése abból a szempontból, hogy jelenleg is előszeretettel használják csalók és bűnözők, épp azért, mert nincs semmilyen értelmezhető felügyelet. A magyar jegybank is évek óta kiad alkalmanként figyelmeztetéseket, a hivatalos álláspont hogy nem ajánlja, mert kockázatos, viszont nem is tiltja. Persze nehezen is tudná.

Viszont az MNB piacfelügyeleti figyelmeztetési listáján is szerepel több olyan cég, amelyeknek a tapasztalatok szerint bitcoinra alapozott piramisjáték a fő profilja.

Fáj, ha egyszer utolérnek

Miközben a bitcoin emelkedését meg tudják lovagolni más érmék is, mint az Ethereum, a Litecoin, vagy például a Vechain, egy másik termék pályafutásának jó eséllyel véget vetett az amerikai pénzpiaci felügyelet.

Az SEC (Securities and Exchange Commission) eljárást indított a Ripple Labs Inc., a ripple (XRP) kibocsátója ellen. A felügyelet szerint a cég vezetői éveken keresztül nagyjából 1,3 milliárd dollárnyi vagyont építettek nyilvános ripple érme értékesítésből. Az SEC logikája szerint a műveletek tőzsdei kibocsátásnak minősülnek, amelyekről értesíteni kell a hatóságokat, viszont ezt a Ripple vezetése elmulasztotta.

A cég reakciójában meggyőződését fejezte ki, hogy semmilyen törvénytelenséget nem követtek el, leginkább azért mert a ripple egy fizetőeszköz, és nem egy tőzsdepiaci termék. A cég azt is közölte, hogy ezzel a lépéssel az amerikai felügyelet háborút indított a kriptopénzek világa ellen.

Ez az eseménysor is megmutatja, hogy hiába a nyitás, továbbra sincs egyértelmű megítélése annak, hogy milyen pénzpiaci eszközként kell tekinteni a kriptoérméket. Külön érdekesség, hogy az SEC azért tudott eljárást indítani, mert egy konkrét vállalat volt a kibocsátó, ilyen pereknek esélyük sem lenne a decentralizált bitcoinnal szemben.

Annyi hatása volt az eseményeknek, hogy az XRP értékének 65 százalékát egyből elveszítette, több kerekedési platformon máris felfüggesztették a kereskedését. Innét nehéz lesz újra piacképessé tenni a terméket.