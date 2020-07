A KGST-bank hitelén indulhat a gigászi beruházás a balatonon

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyrt. közvetett tulajdonában álló Szántód Balaland Family Ingatlanfejlesztő Kft. 9,84 milliárd forint értékű hosszú lejáratú beruházási hitelkeretszerződést írt alá a Nemzetközi Beruházási Bankkal (IIB) a Szántódon épülő ötcsillagos hotel és élménypark fejlesztésének finanszírozására - közölte az Appeninn Nyrt. a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján csütörtökön.

Jellinek Dániel alig szállt be az Appeninnbe, máris hatalmas felvásárlásba kezdett Tokajban és a Balaton környékén. Így megvásárolta a Dreamland Zrt. 75 százalékos tulajdonrészét. Már épül Szántódon a 109 szobás, öt csillagos, koloniális hangulatú családi élményszálloda és hamarosan elkezdődik a "80 nap alatt a föld körül Willy Foggal" utazásra építkező, tematikus játékelemeket bemutató élménypark építése is, a BalaLand. Ahogy azt a Napi.hu korábban megírta, a Balaland hotel építésére 2,9 milliárd forintot kapott a 2017-ben alapított Szántód BalaLand Family (SZBFamily) Ingatlanfejlesztő Kft. a Magyar Turisztikai Ügynökség Kisfaludy 2020 nevű pályázatán. Akkor viszont még Szepesi Richárd volt a meghatározó szereplője a cégnek.

A közzétett jelentés szerint a társaság a terveknek megfelelően halad az Appeninn Nyrt. többségi tulajdonában álló Dreamland Holding Zrt. koloniális hangulatú, ötcsillagos kategóriájú, BalaLand elnevezésű szállodájának a fejlesztése Szántódon. A hotel a hozzá kapcsolódó élményparkkal kiegészülve a tervek szerint egy egész évben működő családbarát szálláshellyé válhat a balatoni régióban.

A beruházások költségeit részben önerőből, részben támogatásokból, illetve bankhitelekből fedezik. A Nemzetközi Beruházási Bankkal (IIB) most megkötött hitelszerződéssel a fejlesztési munkálatokhoz szükséges bankhitel biztosítottá vált - tették hozzá. Az IIB-t az elmúlt időszakban azért emlegették, mert a pénzintézet eredetileg a KGST-ben töltött be fontos szerepet a Szovjetunióval szövetséges országok közötti pénzügyi, beruházási ügyletekben. A rendszer megdőlése után, a '90-es években veszített jelentőségéből, majd az elmúlt több mint tíz évben újra aktivizálta magát. Magyarország annak idején a Nemzetközi Beruházási Bank alapító tagja volt, de később a bank nem kellően átlátható és nem eléggé hatékony működése miatt 2000-ben kilépett a szervezetből, és megfigyelőként folyamatosan figyelemmel kísérte annak munkáját, végül 2015-ben újra teljes jogú tagja. Az IIB-nek jelenleg Bulgária, Kuba, Csehország, Mongólia, Románia, Oroszország, Szlovákia és Vietnam a tagja Magyarország mellett. Mostanában kémbanknak is hivatkoznak rá a sajtóban.

Közölték, a BalaLand elnevezésű családi élményszálloda az idén júniusban került az Appeninn Nyrt. tulajdonába - két másik vidéki turisztikai ingatlanfejlesztési projekttel együtt -, miután az ingatlanpiaci társaság megvásárolta a Dreamland Holding Zrt. 75 százalékos részesedését a Szepesi család bizalmi vagyonkezelőjeként eljáró Szepard Kft.-től.

A szántódi 109 szobás, ötcsillagos szálloda fejlesztése már 2017-ben megkezdődött a tervezési munkálatokkal, idén tavasszal pedig a beruházás a megvalósítás szakaszába lépett és elkezdődtek a mélyépítési munkálatok, amelyek várhatóan a nyár végére le is zárulnak.

Megjegyezték, hogy bár a járványhelyzet az építőiparban is lassulást eredményezett, a BalaLand fejlesztésében a rendkívüli állapotok nem okoztak fennakadást.

A tervek szerint 2022-től üzemel majd a szálloda, amely közvetlenül több mint 100 új munkahelyet teremthet a térségben, továbbá jelentős adóbevételekkel járulhat hozzá a balatoni régió fejlesztéséhez - olvasható a társaság közleményében.

Az Appeninn részvényeivel a BÉT prémium kategóriájában kereskednek. Az ingatlanbefektetési és vagyonkezelő társaság 2019. évi eredménye elérte a 10,2 millió eurót (3,3 milliárd forint).

A tőzsdei társaságnak korábban Tiborcz István is közvetett tulajdonosa volt a BDPST Zrt.-n keresztül, amely április 22-én jelentette be, hogy megválna az Appeninn Nyrt. ingatlanbefektető, -üzemeltető és -fejlesztő társaságban meglévő, 29,3 százalékos tulajdoni hányadot megtestesítő részvénycsomagjától. Ebből 24 százalékot vásárolt meg az Indotek-csoport akkor.