Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

A Konzum is felfelé húzta a magyar tőzsdét

A budapesti tőzsde átlag feletti forgalomban, 40 ezer pont fölött zárt szerdán. A kispapírok közül a Konzum több mint 9 százalékot emelkedett - arra a hírre, hogy a vállalat indikatív vételi ajánlatot tett a Telenor magyarországi érdekeltségére.

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe 262,09 pontos, 0,66 százalékos emelkedéssel, 40 188,51 ponton zárt szerdán. A részvénypiac forgalma 14,5 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott az előző napi záráshoz képest - írta az MTI.

A BUX 40 ezer pont felett zárt, közel 0,7 százalékos emelkedésével felülteljesítő volt - mondta Miró József, az Erste Befektetési Zrt. vezető elemzője az M1-en. A német DAX index például a magyar piac zárásakor több mint 0,1 százalékos mínuszban volt. A forgalom is elég jó volt, a 10-11 milliárd forintos átlaggal szemben több mint 14 milliárd forint. A kisebb papírok forgalma is viszonylag magas volt - tette hozzá a szakértő.

A kispapírok közül - a Mészáros Lőrinchez és Jászai Gellérthez köthető - Konzum 9,14 százalékos emelkedéssel 3165 forinton fejezte be a napot, miután kora délutánig mínuszban volt, és napközben 2525 forint körül is járt. A Konzum erősödése mögött az állhat, hírek jelentek meg arról, hogy a vállalat indikatív vételi ajánlatot tett a Telenor magyarországi érdekeltségére. Jászai Gellért, a Konzum elnöke a Portfoliónak azt mondta, a tőzsdei csoport egyik kiemelt akvizíciós, illetve fejlesztési területe az informatikai-telekommunikációs szektor. Ebbe a stratégiába tevékenysége miatt a Telenor is beleilleszkedik.

A Mol 18 forinttal, 0,59 százalékkal 3054 forintra erősödött, 2 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 190 forinttal, 1,67 százalékkal 11 590 forintra nőtt, forgalmuk 5 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 5 forinttal, 1,06 százalékkal 467 forintra csökkent, forgalma 459,7 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 25 forinttal, 0,39 százalékkal 6425 forintra esett, forgalmuk 2,5 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 4134,76 ponton zárt szerdán, ez 13,09 pontos, 0,32 százalékos emelkedés a keddi záráshoz viszonyítva.

Vegyes zárás Nyugat-Európában

A londoni FTSE100 index 0,71 százalék, a frankfurti DAX-30 pedig 0,06 százalék csökkenéssel fejezte be a napot, ugyanakkor a párizsi CAC-40 mutató 0,15 százalékkal erősödött - írta az MTI.

Az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül az EuroStoxx50 0,02 százalékkal süllyedt, a legnagyobb piaci tőkeértékű európai részvények FTSEurofirst 300 indexe pedig 0,28 százalékkal gyengült.

Az európai tőzsdezáráskor az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 24 cent (0,35 százalék) csökkenéssel, 68,28 dolláron állt.

Ugyanekkor a New York-i tőzsdén a 30 vezető iparvállalat DJIA indexe 0,54 százalék emelkedést, a részvények szélesebb körét felölelő S&P500 index 0,14 százalék növekedést, a technológiai papírok Nasdaq Composite mutatója pedig 0,25 százalék erősödést jelzett.

Tájékoztatás



A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!