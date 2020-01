A koronavírus a budapesti tőzsdére is hatott

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 586,80 pontos, 1,32 százalékos csökkenéssel, 43 929,17 ponton zárt hétfőn. A részvénypiac forgalma 7,9 milliárd forint volt, a vezető részvények többsége gyengült a pénteki záráshoz képest.

A Mol árfolyama 48 forinttal, 1,77 százalékkal 2662 forintra csökkent, 1,4 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 270 forinttal, 1,83 százalékkal 14 470 forintra esett, forgalmuk 4,8 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom 1,50 forinttal, 0,33 százalékkal 456,50 forintra erősödött, forgalma 81,7 millió forint volt.

A Richter-papírok 20 forinttal, 0,30 százalékkal 6560 forintra gyengültek, forgalmuk 1,2 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 3679,58 ponton zárt hétfőn, ez 51,53 pontos, 1,38 százalékos csökkenés a pénteki záráshoz viszonyítva.

Komoly eséssel indult a hét a tőzsdéken, alapvetően a kínai vírusfertőzés terjedése miatti félelem határozta meg a kereskedést. Pénteken már a tengerentúlon is "lefordultak" a piacok, és Ázsiában is inkább profitot realizáltak a befektetők. Ez a kockázatkerülés jellemezte a hétfői kereskedést is. Az európai piacokon komoly eladási hullám alakult ki, a főbb indexek 2 százalék fölötti mínuszban vannak. Hasonlóképpen negatív kép rajzolódik ki az amerikai piacokon, ahol jellemzően másfél százalékos mínuszokat látni - mondta Kocsis Márió, a Concorde Értékpapír Zrt. elemzője. Ezzel párhuzamosan a hazai parkett is gyengélkedik. A nagypapírokkal kapcsolatban nem jöttek ki egyedi vállalati hírek, a nemzetközi hangulat határozta meg a fő irányvonalat.

Annak kapcsán, hogy hétfőn újabb történelmi mélypontra - 338,82 forintra - gyengült a forint az euróval szemben, úgy vélte, e szempontból a Magyar Nemzeti Bank (MNB) keddi kamatdöntése lehet érdekes, azon belül is a jegybankári kommentárok, hogy esetleg próbálnak-e valamit erősíteni a forinton.

