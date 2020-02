A koronavírus a forintot is elérte - hogyan tovább?

Bár a befektetők az elmúlt napokban látott meredek zuhanások alapján a teljes leállást árazzák, kulcskérdés a következő két-három hét. Ha sikerül megakadályozni a járvány eszkalálódását, és ezzel párhuzamosan újraindul a kínai és globális termelés, akkor jöhet a talpra állás - értékelte az utóbbi napok piaci fejleményeit Hajósi Péter, a K&H Alapkezelő befektetési igazgatója.

Sokkolta a piacokat a koronavírus, pontosabban a járványtól való félelem február utolsó hetében, a befektetők elkezdték beárazni a globális leállást.

A forintot is érinti a pesszimista hangulat, a magyar deviza piacán két erő küzd egymással. A forintgyengülésre játszó befektetők még tartják magukat, ha azonban a rossz hangulat kitart, akkor ők is hamar lezárhatják pozícióikat, ez pedig hirtelen látványos forinterősödéshez vezethet - fogalmazott Hajósi Péter, a K&H Alapkezelő UZrt. befektetési igazgatója.

A másik oldalról, hosszabb távon viszont továbbra is a gyengülésnek van nagyobb tere. Magyarország a befektetésre ajánlott skála gyengébbik oldalán áll a BBB-s osztályzatával, plusz az infláció januárban bőven a várakozások feletti szintre, 4,7 százalékra gyorsult. Mindezek kedvezőtlen tényezők, ha a koronavírus miatti borús hangulat tartós marad. Ráadásul az inflációt a járványtól való félelem miatti termeléskiesés és keresletbővülés tovább pörgetheti - tette hozzá a szakember.

Bár az MNB-nek nincs árfolyamcélja, de a forintgyengülésnek gátat kell szabnia, mert az importált cikkek a süllyedő árfolyam miatt drágulhatnak, ez pedig további lökést adhat az inflációnak. A jegybank komolyabb forintgyengülésnél szigorítani fog, amellyel várhatóan támaszt ad majd a forintnak.

Sikerült megakadályozni a legrosszabbat?

Hajósi szerint a forint piacát is befolyásoló nemzetközi hangulat február utolsó hetében meglehetősen rossz volt. A teljes leállást árazzák a piaci szereplők. Bár kedvezőtlen fejlemény, hogy a vírus Olaszországban is megjelent, most már sokkal jobban lehet követni a járvány terjedését, a betegség múlt év végi felbukkanása után a kínai statisztikák nem voltak megbízhatóak. Most már valós adatok segítségével lehet megbecsülni a helyzetet és a járvány lefutását, gazdasági hatását.

A következő 2-3 hét kulcsfontosságú lesz, alapesetben arra számítunk, hogy a fejlett országokban várható intézkedésekkel sikerül kordában tartani a betegséget, ezzel megakadályozni a járvány eszkalálódását. Ha ezt sikerült elérni, és a kínai gyárakba is idővel visszatér az élet, a globális termelés visszaállhat a régi kerékvágásba. Ennek nyomán pedig az árfolyamok is visszajönnek az alacsonyabb szintekről - fogalmazott a K&H Alapkezelő szakembere.

Adócsökkentés is jöhet

Természetesen lesz gazdasági hatása a koronavírus miatti leállásoknak. Elsősorban az első és második negyedévben a kínai és a világgazdaságban egyaránt, ha elhúzódik a járvány elleni harc. Ezzel párhuzamosan pedig a pesszimista hangulat is fennmaradhat a piacokon, de akkor sem várható pár hétnél hosszabb lejtmenet.

Várhatóan ennyi időn belül megtalálhatják a betegség kezelésére alkalmas gyógyszereket, a fejlett országok pedig megteszik a szükséges intézkedéseket. Persze lehetnek vállalatok, amelyek a koronavírushoz kötődő hatások miatt csődközelbe kerülnek, sok vállalatnál pedig megingást okoz a járvány. A legtöbb vállalat azonban ezt kezelni tudja, teljes stratégiaváltásra nem lesz szükségük, azaz nem kell vészüzemmódra kapcsolniuk - véli Hajósi. Szerinte a legrosszabb verzió esetében is vannak még eszközök egy esetleges elhúzódó hanyatlás elhárítására. Például az amerikai Fed csökkentheti a kamatot, amit már egyébként el is kezdtek árazni a szereplők, egy ilyen döntés pedig világszerte segítheti a piacokat. Emellett a fejlett országok kormányai a fiskális, azaz a költségvetési oldalról is tehetnek lépéseket, például adócsökkentéssel adhatnak lökést a gazdaságnak

A megtakarítók számára pedig a legjobb megoldás most, ha valaki diverzifikál, azaz megosztja a kockázatokat. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy érdemes devizaalapú, ezen belül euró- és dolláralapú befektetésekben, alapokban tartani a pénzt.