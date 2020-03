A koronavírus lelökte Mészáros Lőrincet a dollármilliárdosok listájáról

Mészáros Lőrinc cége, az Opus is megsínyli a koronavírus-járvány miatti negatív hangulatot, dollárban számolva egymilliárd alá süllyedt a vagyona - számította ki a Forbes. 117 milliárd forintot bukott pár hét alatt.

A felcsúti milliárdos tőzsdei cége, az Opus befektetési holding megsínyli a koronavírus-járvány miatti negatív hangulatot: a világ tőzsdéi erős lejtmenetben, az Opus is csak szenved a magyar tőzsdén. Mészáros Lőrinc vagyonának jelentős része van tőzsdei cégekben, és az Opus értéke akkorát csökkent, hogy Mészáros vagyona 1 milliárd dollár alá esett az amerikai Forbes valós idejű vagyonkimutatása szerint.

A magyar szerkesztőség számait auditálva az amerikai Forbes januárban feltette Mészáros Lőrincet a világ dollármilliárdosait összegyűjtő listájára. A magyar adatokat az amerikai Forbes a forint és a tőzsdei árfolyamoknak megfelelően folyamatosan frissíti. Így látható, hogy a forint elmúlt negyedéves gyengélkedése mellett leginkább az Opus mélyrepülésének köszönhetően Mészáros Lőrinc vagyona jelentősen csökkent.

Mészáros 117 milliárdos bukóban

A lap januári listáján még 407,7 milliárd forinttal szerepelt, az amerikai Forbes árfolyamokkal frissített listáján viszont már csak 985,2 millió dollárral szerepel (jelenlegi árfolyamon ez 290 milliárd forintnak felel meg). Több mint 117 milliárd forint a felcsúti milliárdos becsült vagyonának csökkenése. A cikk publikálásakor az Opus 15 százalékos mínuszban volt a pénteki záróértékéhez képest, a Mol 9,5 százalékos, az OTP 6,4 százalékos mínuszban volt épp.

A visszaesés éves alapon is látványos. A BÉT két vezető részvénye is nagyot zuhant: az OTP 36 százalékot, a Mol 43,8 százalékot vesztett értékéből. Az Opus még ezen is túltesz bőven: éves alapon 60 százlékal érnek most kevesebbet a részvényei. A Konzummal egyesült Opus Global korábban sem teljesített fényesen. A menedzsment az összeolvadás előtt 350-400 milliárdos kapitalizációt vizionált, amivel az Opus megelőzte volna a Magyar Telekomot is a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT). Nem így lett. A cég kapitalizációja jelenleg nem sokkal van 100 milliárd felett.

A koronavírus-járvány miatt a turisztikai ágazat azonnal lenullázódott, egyelőre nem tudni, milyen kormányzati segítséget kapnak a szektor szereplői. A BÉT-en jegyzett cégek közül az Opus rendelkezik az egyik legnagyobb kitettséggel a szektorban, hozzájuk tartozik a Hunguest Hotel szállodalánc a maga 26 hoteljével is.

Csányi a leggazdagabb

Noha esett az OTP is, Csányi Sándor vagyonának nincs akkora része tőzsdén jegyzett cégekben, mint Mészárosnak, így az ő vagyona jelenleg 1,2 milliárd dollár, vagyis 363,2 milliárd forint, vagyis a lap januári kalkulációjához képest csupán 5 milliárd a visszaesés. Az OTP ugyan esik, de nem olyan ütemben, mint az Opus, és volt is honnan, a bank nemrég rekordszámokat jelentett.

Ez azt is jelenti, hogy a koronavírus keltette piaci turbulenciák eredményeképp ismét Csányi Sándor a leggazdagabb magyar a valós idejű amerikai adatok alapján.