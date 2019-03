Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

A legerősebb hónapok még előttünk vannak

Feltűnt az amerikai recesszió a láthatáron, a befektetők idegesek lettek, a tőzsdén esni kezdtek az árfolyamok. Pedig a legerősebb hónapok még csak most következhetnek.

Nagyot estek az árfolyamok pénteken az amerikai és hétfőn a többi tőzsdén, miután az amerikai hozamgörbe inverzzé vált. A 3 hónapos amerikai kincstárjegyek hozama meghaladta a 10 éves amerikai állampapírokét, márpedig a történelem azt mutatja, hogy ez a változás azt jelzi előre, belátható időn belül recesszióba zuhan az amerikai gazdaság. Mi sem bizonyítja ezt jobban az elemzők szerint, minthogy erre utoljára a 2008-as pénzügyi válságot megelőzően volt példa.

A San Francisco-i Fed elemzőnek tanulmánya szerint az elmúlt hét recessziót az Egyesült Államokban ilyen típusú inverzió előzött meg, s mindössze egy fals jelzést adott a mutató, 1966 végén, illetve 1998-ban laposodott el nagyon a hozamgörbe, s akkor sem alakult ki gazdasági visszaesés.

A historikus adattok azt mutatják, hogy a részvénypiac az egyik legjobb megtérülést tudja nyújtani a hozamgörbe inverzzé válását követő hónapokban, illetve negyedévekben - írta ügyfeleinek Marko Kolanovic, a JPMorgan makro-kvantitatív és derivatív elemzési osztályának vezetője a Marketwatch tudósítása szerint.

Kolanovic azt vizsgálta meg, hogy mi történt az amerikai részvénypiacon 1978-ban, 1989-ben, 1998-ban és 2006-ban, miután a 3 hónapos hozam a 10 éves fölé emelkedett. Ő is elismerte, hogy ilyen kevés elemszámú mintából nem lehet statisztikailag megbízható elemzést készíteni, azonban ennek ellenére azt gondolja, hogy a jelenségek sok hasonlóságot mutatnak egymással. Az ilyen inverzió ugyanis a gazdasági ciklus és a monetáris politika körülményeinek speciális együttállására jellemző. Pont emiatt tartja valószínűnek, hogy nagyon hasonló válaszreakciókat válthat ki a befektetőkből és a jegybankokból.

Az alacsony 10 éves hozamok miatt a befektetők tőkét csoportosítanak át a részvénypiacokra, és a részvénypiac árazása ezért emelkedni fog. Az inverziót követően ráadásul a Fed jellemzően abbahagyja a kamatok emelését, esetleg vágni kezd, ami szintén a részvények felértékelődését eredményezheti. Ennek eredményeként az inverziót követően a részvénypiac által elért 12 hónapos hozam a múltban az átlagos 12 hónapos hozamok felső 80-90 százalékába tartozott. Az inverziót követően egyébként jó 30 hónapig maradt az átlagos felett a részvénybefektetések megtérülése, ezután viszont az drasztikusan csökkenni kezdett.

Az elemző szerint a jó részvénypiaci hozamok és a beinduló gazdaság arra késztetik a Fedet, hogy ismét emelni kezdjen, és végül ez nyomja le a részvényárakat és taszítja recesszióba a gazdaságot (a probléma ezzel a meglátással csak az, hogy a 2008-as pénzügyi válságot megelőzően a tőzsdék pont akkor érték el csúcsukat, amikor a Fed befejezte a kamatok emelését, s onnantól estek az árfolyamok, hogy a Fed lazítani kezdett.)

Az inverzzé válást követő egy évben jellemzően a ciklusérzékeny iparágak részvényei (energetikai, technológiai és ipari cégek) felülteljesítették a defenzív szektorokét (ezek az egészségügyben, a közszolgáltatásokban ás a tartós fogyasztási cikkek előállításában érdekelt cégek).

Kolanovic szerint nagyon úgy tűnik, hogy most is hasonló forgatókönyvvel állunk szemben, a nagy eltérés az eddigiektől az, hogy átalakult a globális tőkepiac. Egyrészt az amerikai hosszú hozamokra komoly lefelé irányuló nyomást fejt ki az, hogy a német és a japán hosszú hozamok is historikus mélységben tartózkodnak. Másrészt szerinte a kínai jegybank monetáris politikája mára legalább annyira fontossá vált a globális gazdasági folyamatok szempontjából, mint a Fedé.

Tájékoztatás



A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!