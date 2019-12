A leggazdagabbak szedték meg magukat a kormány szuperkötvényén

Megszüntették a lombardhitelt az állampapíroknál, vissza is esett egyből az értékesítési mennyiség. A lakossági állampapírok nagy része a legvagyonosabb rétegnek kamatozik.

Egyre inkább úgy tűnik, a leggazdagabb réteg szedheti meg magán a szuperkötvényen. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint októberben jócskán visszaesett a háztartások körében az állampapírok iránti kereslet. Mindössze 102 milliárd forinttal gyarapodott az állomány, ez a harmada a szeptemberinek. A rövid állampapírokat eladta a lakosság, a volumen több mint 160 milliárd forinttal csökkent, miközben hosszú kötvényekből - főleg a Magyar Állampapír Pluszból (MÁP+) - csaknem 248,4 milliárd forintnyit vett.

Vége a trükközésnek

Szeptemberben lényegesen több 412,6 milliárd forint volt a hosszú kötvényeknél a nettó értékesítés, október a leggyengébb hónap a MÁP+ megjelenése óta. A kereslet visszaesésében szerepet játszhatott az is, hogy a privátbankok egyik kedvenc trükkjének vetett véget az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) azzal, hogy megtiltotta a lakossági állampapírok, hitelfedezetként való elfogadását. Ennek nyoma az októberi hitelstatisztikákban is jól látszott már, miközben szeptemberben még legalább 44 milliárd forint körüli kölcsönt kaphattak a vagyonosok állampapírok vásárlására, októberben már csak 8 milliárdot.

A lombardhiteles trükk lényege az volt, hogy az ügyfél a megvásárolt állampapírokat felajánlotta a banknak hitelfedezetként, a bank pedig nagyon olcsó, 1-2 százalékos, sőt akár még ennél is alacsonyabb kamatú kölcsönt adott neki, amiből újabb állampapírokat vásárolt. A magas, évente átlagosan 4,95 százalékos kamatot fizető MÁP+ kamatán így megosztozhatott a bank és az ügyfél.

Szuperkötvény a szupergazdagoknak

A legvagyonosabb ügyfelek pénzét kezelő privátbankok portfólióiban elképesztő mennyiségű állampapír van. A Blochamps Capital adatai szerint 2018 végén a háztartásoknál lévő nem egészen 5800 milliárd forintos állományból 4 ezer milliárd, tehát a teljes mennyiség 70 százaléka volt a 42 ezer privátbanki ügyfélnél. A MÁP+-ból is ez az egyenként minimum több tízmilliárd forintos megtakarítással rendelkező, de gyakran milliárdos ügyfélkör szívhatta fel a kibocsátások nagy részét.

"A privátbanki szektorban a friss felmérésünk szerint a MÁP+ privátbanki állománynövelő hatása együttesen több mint 450 milliárdos volt" - mondja Karagich István, a Blochamps Capital ügyvezetője. A következő hónapokban viszont már csökkenhet a szuperkötvény értékesítési dinamikája, hiszen új összegek már nem nagyon kerülnek elő, leginkább a kifutó kötvények árából, vagy a külföldről hazacsorgó számlapénzekből vásárolnak majd MÁP+-t az ügyfelek. Hitelt is nehezebb lesz kapni állampapír-vásárlása, hiszen most már csak másféle értékpapírokat, részvényeket, befektetési jegyeket ajánlhatnak fel az ügyfelek fedezet gyanánt. A Blochamps becslése szerint a privátbanki ügyfélkör három hónap alatt mintegy 150 milliárd forintnyi lombardhitelt vehetett fel állampapír-vásárlásra.

Új pénz alig van

Való igaz, sok új pénz már nem került elő októberben. A háztartások teljes értékpapír-állománya 12069 milliárd forint volt, mindössze 54 milliárd forinttal gyarapodott a hónap során, vagyis annyi történt, hogy a kisbefektetők átrendezték a portfólióikat. A jelzáloglevelek, banki kötvények és vállalati kötvények továbbra sem népszerűek a lakosság körében ezek állománya összesen nem éri el a 70 milliárd forintot.

A Növekedési Kötvényprogram (nkp) ugyan beindult, októberben több mint 151 milliárd forint volt a nettó kötvénykibocsátás, ebből vásároltak a hazai bankok, más intézményi befektetők és az MNB is, a lakosság azonban nem. A jegybanknál október végén 73,6 milliárd forintnyi vállalati kötvény volt. Novemberben pedig tovább folytatta a vásárlásokat az MNB, csaknem 138 milliárd forintnyi kötvény került a birtokába.

A befektetési jegyeket is folyamatosan szórja ki a lakosság, amióta megjelent a MÁP+. Októberben 35 milliárd forintnyit váltott vissza, ezzel 335,6 milliárdra nőtt az új lakossági kötvény megjelenése óta eladott befektetésijegy-mennyiség. A tőzsdén is nettó eladó volt a lakosság októberben, több mint 12 milliárd forintnyi részvényt adott el, főleg bankpapírokat. A banki részvényeken jól lehetett keresni októberben is, 11 milliárdot nyert, aki megtartotta a papírjait, az elmúlt napokban rekordot rekordra halmozó OTP-árfolyamok tükrében pedig novemberben is megérte kitartani a banki részvények mellett.

Tájékoztatás



A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!