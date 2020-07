Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

A magyar részvénypiac csak kullogott a nagyok mögött

Szerdán is pozitív hangulatban folyt a kereskedés a részvénypiacokon, miután kedvező hírek érkeztek több koronavírus-vakcinával kapcsolatban is, másrészt a vállalati gyorsjelentések egyelőre a tengerentúlon és Európában is inkább enyhe pozitív meglepetéseket hoznak - mondta Kéri Lajos, az Erste Befektetési Zrt. vezető üzletkötője az MTI-nek.elmondta,

A pénzügyi szektor, amelytől gyengébb eredményeket vártak, kicsit jobban teljesít a vártnál - mondta Kéri Lajos. Szerdán például a Goldman Sachs befektetési bank publikálta adatait, a vártnál jobb eredményeket hozva. Európában pedig azt látni, hogy a német cégek előrehozzák gyorsjelentésüket. A vakcinával kapcsolatos pozitív híreknek köszönhetően elkezdték az utazáshoz kapcsolódó cégek részvényeit vásárolni a befektetők, a Deutsche Lufthansa például szépen emelkedik, és az energetikai cégek - így az osztrák OMV - is próbálkoznak az emelkedéssel. Európai szintű óriáscéget gründolnak a lengyelek A magyar tőzsdére azonban nem tudott átragadni a pozitív hangulat, érdektelen kereskedés folyt, a forgalom továbbra is alatta marad az átlagosnak - tette hozzá a szakértő. A Richter, amely kedden "fordult" egyet a nagy esés után, szerdán is 6500 forint fölött tudott maradni. A forint piacán enyhén hatott a jó nemzetközi hangulat, a forint/euró árfolyam megközelítette a 353 forintot, és a forint/dollár árfolyam is volt 309 forint alatt. A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 280,16 pontos, 0,80 százalékos emelkedéssel, 35 371,88 ponton zárt szerdán. A részvénypiac forgalma 9,4 milliárd forint volt, a vezető részvények árfolyama erősödött az előző napi záráshoz képest. A Mol 14 forinttal, 0,78 százalékkal 1810 forintra erősödött, 1,1 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 40 forinttal, 0,37 százalékkal 10 850 forintra nőtt, forgalmuk 5,6 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 5 forinttal, 1,32 százalékkal 385 forintra emelkedett, forgalma 234,4 millió forint volt. A Richter-papírok ára 50 forinttal, 0,77 százalékkal 6510 forintra nőtt, forgalmuk 1,2 milliárd forintot ért el. A BUMIX 3423,08 ponton zárt szerdán, ez 89,60 pontos, 2,69 százalékos emelkedés a keddi záráshoz viszonyítva. Erősödés a főbb európai piacokon Másfél százalékot meghaladó pluszban zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék szerdán - írta az MTI. A londoni FTSE-100 mutató 1,81 százalékkal, a frankfurti DAX-30 index 1,84 százalékkal, a párizsi CAC-40 mutató pedig 2,03 százalékkal erősödött keddi záróértékéhez képest. Az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül az EuroStoxx50 1,71 százalékos emelkedéssel zárta a kereskedést. Az európai tőzsdezáráskor, 17 óra 30 perckor a New York-i tőzsdén a 30 vezető iparvállalat DJIA-indexe 0,85 százalék, a részvények szélesebb körét felölelő S&P500 index 0,79 százalék, a technológiai papírok Nasdaq Composite mutatója pedig 0,28 százalék pluszban állt. Az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 51 centtel (1,19 százalékkal) 43,41 dollárra emelkedett. A nyugati féltekén irányadó WTI amerikai könnyűolajfajta 45 centtel (1,12 százalékkal) 40,74 dollárra drágult. Az arany ára unciánként 0,07 százalékkal (1,35 dollárral) 1812,05 dollárra csökkent.

