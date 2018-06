Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

A Mercedes lett Trump első áldozata - a cég is aggódik

A Daimler figyelmeztetést adott ki, hogy idei nyeresége várhatóan kisebb lesz a tavalyinál, elsősorban az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi háború kedvezőtlen hatásai miatt. Ezzel a Mercedeseket gyártó cég az első olyan nagy társaság, amely erre hivatkozva riadóztatta a befektetőket, a részvények árfolyama is nagyot esett.

A Daimler AG a legnagyobb cégek közül elsőként tett közzé figyelmeztetést profitjára vonatkozóan az Egyesült Államok és Kína között kirobbant kereskedelmi vita miatt növekvő terhekre hivatkozva. A cég tegnap esti bejelentése szerint idei nyeresége valamivel a tavalyi évben elért alatt alakulhat emiatt, holott a menedzsment korábban enyhe profitnövekedéssel számolt.

A társaság jelentése szerint az idei első fél évben a Mercedes rekordmennyiségű autó értékesített, részben azon SUV-k eladásainak köszönhetően, amelyeket az Egyesült Államokban gyártanak és onnan exportálnak a legnagyobb piacuknak számító Kínába - írja a Financial Times. Peking a múlt héten jelentette be, hogy válaszul az amerikaiak lépésére 25 százalékos büntetővámmal fog sújtani 34 milliárd dollárnyi Egyesült Államokból érkező árut, közöttük gépjárműveket is.

Itt léptek hátra

A Daimler szerint ez volt a meghatározó tényező, amikor a profitfigyelmeztetés kiadásáról döntöttek. A vártnál várhatóan kisebb mennyiségű eladott SUV-vel és a vártnál magasabb költségekkel - amelyeket nem tudnak teljes egészében a vevőkre hárítani - kell számolnunk az Egyesült Államokban gyártott és a Kínai piacon értékesített járművek vonatkozásában - közölték.

A BMW és a Mercedes is eléggé megsínyli az elmúlt időszakban Donald Trump kereskedelempolitikai lépéseit. A két német cégnek van az Egyesült Államokban jelentős gyárai, amelyek értéküket tekintve onnan több autót exportálnak a világ többi részére, mint bármely más amerikai autómárka, ennek ellenére gyakran váltak az amerikai elnök külföldi autógyártókat ostorozó kirohanásainak céltábláivá - emlékeztet a brit pénzügyi lap.

Az Egyesült Államok és Kína között éleződő kereskedelmi konfliktussal kapcsolatban a Daimler Trucks vezérigazgatója a lapnak korábban azt mondta, a szabad kereskedelem korlátozása nehezebbé teszi életüket.

Visszaüt a dízelbotrány is

A másik tényező, ami óvatosságra intette az autógyártó cég vezetését a károsanyag-kibocsátási tesztek során alkalmazandó új vizsgaeljárás, amely a korábbinál szigorúbb és szeptemberből lép életbe világszerte. A Volkswagen a hónap folyamán már korábban jelezte, hogy az új szabványoknak való megfeleltetés miatt egyes üzemeit átmenetileg le kel majd állítania. A Daimlernek is volt hasonló bejelentése, arra figyelmeztetett, hogy egyes dízeljárművek visszahívása érinti a teherautó üzletágát.

A bejelentést rendkívül kedvezőtlenül fogadta a tőzsde. A Daimler részvények árfolyama a délelőtti kereskedés során 4,7 százalékkal esett a frankfurti tőzsdén, a BMW 3,1, a Volskwagen 3,2 százalékkal csökkent.

A fotó forrása: John MaCDougall/AFP.

