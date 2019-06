A piacról kikényszeríthetik a kamatemelést a forint ütésével

Nemzetközi folyamatok, a globális gazdasági növekedési ciklus végének jelei, a gyenge forint és az alacsony kamatszintek miatt lehet kamatcsökkenés az állampapírpiacon.

Több tényező együttes hatására egy hónap leforgása alatt 3,4 százalékról 2,9 százalékra esett a tízéves magyar állampapír másodpiaci referenciahozama - kezdi cikkét a Világgazdaság a piacról. A lapnak Forián-Szabó Gergely, az Amundi Alapkezelő befektetési igazgatója több magyarázatot is adott a folyamatra: szerinte a magyar hozamokat leginkább az húzta lefelé, hogy az utóbbi hetekben-hónapokban a fejlett gazdasági térségekben általánosan enyhültek a növekedési és inflációs várakozások.

A magyar és a német hosszú hozamok között jelenleg mintegy 300 bázispont a különbség, ami jelentős puffer a magyar kötvények számára. Ez részben annak köszönhető, hogy Nyugaton inkább a túlzottan alacsony növekedés és az infláció a probléma, idehaza inkább a gazdaság túlfűtöttsége és az erősebb infláció nyomás a probléma.

Forián-Szabó úgy véli, hogy a folytatás erősen függ a következő hónapok inflációs folyamataitól. Itthon nő a nyomás, de külföldön csökkennek a nyersanyagárak, ami kettős hatást eredményez. "Viszont fontos szerep jut a forintárfolyamnak is: ha a piac nem tartja hitelesnek a rendkívül alacsonyan tartott reálkamatot, akkor a forint gyengülésén keresztül nyomás nehezedhet az MNB-re, hogy szigorítson a monetáris politikán" - mondta a szakértő.

A CIB Bank elemzője, Jobbágy Sándor szerint ezek mellett az is a hozamcsökkenés hátterében állhat, hogy az MNB úgy kommunikált, mint amely fenntartaná a laza kondíciókat a jövőben is. "Nem szabad figyelmen kívül hagyni a nagyon is valós hazai inflációs kockázatokat is" - tette hozzá a szenior szakértő, aki szerint a két egymást követő legutóbbi 3,9 százalékos adatot ugyan a piac és a jegybank is kiugróértéknek tekinti. 2020-ban 3 százalék környékén stabilizálódhat a szint.

