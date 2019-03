A Raiffeisen is belekeveredhetett az orosz pénzmosási botrányba

A magyarországi Raiffeisen Bank anyacége is érintett lehet az oroszországi pénzmosási ügyben. A hitelintézet árfolyama 14,5 százalékos mínuszba került a tőzsdén.

Összeroskadt a Raiffeisen Bank International (RBI) árfolyama, miután pénzmosás gyanújába keveredett az osztrák hitelintézet. A magyarországi Raiffeisen anyacége az egykori Szovjetunió területéről indult botrányba keveredhetett bele - írja a Bloomberg. A hitelintézet részvényei 14,5 százalékot estek a hír közzététele után a bécsi tőzsdén.

A Bill Browder által vezetett, az oroszországi pénzmosási botrány feltárásában élen járó Hermitage Fund ugyanis azt állítja, az osztrák pénzügyi csoport nem foglalkozott azokkal a figyelmeztetésekkel, amelyek segítségével megállíthatta volna a bűncselekményekből származó orosz vagyonok tisztára mosását. A nemzetközi botrány kivizsgálása több országban is zajlik: az egykor a Szovjetunióhoz tartozó balti államokban, skandináv országokban, az USA-ban és Nagy-Britanniában is, és még hónapokig tarthat, mire sikerül felgöngyölíteni az ügyet.

A jelentés szerint 634 millió euró mehetett keresztül az Ukio Bankas litvániai és a Danske Bank észtországi számláiról a Raiffeisen Zentrobankban, amelynek fő tulajdonosa az RBI. Az osztrák pénzügyi felügyelet 2010-ben vizsgálta a Raiffeisen Zentrobankot, de akkor nem talált bizonyítékot arra, hogy részt vett volna pénzmosási tevékenységben.

Nagy valószínűséggel skandináv bankok balti leánybankjai voltak a csomópontok, amelyeken keresztül az orosz piszkos pénzeket nyugatra vitték. A Nordea Bankban például állítólag mintegy 700 millió eurónyi piszkos pénz fordulhatott meg, ennek egy része az orosz ügyvédhez, a már elhunyt, Szergej Magnyitszkijhez köthető. A Guardian eközben arról írt, hogy a becslések szerint 4,6 milliárd dollárnyi összeget küldtek át Európába és az USA-ba egy 70 offshore-cégből álló oroszországi hálózatból litván bankszámlákon keresztül.

A történetben aktívan segédkező Troika Dialog befektetési bank után Troika Laundromatnak nevezett hálózat a három legnagyobb holland banknál is vezetett számlákat, amelyek segítségével pénzt vitt ki Oroszországból. Egy, a Rabobanknál vezetett számlára 43 millió eurót fizettek be egy jachtépítőnek két hajó megépítéséért, és 190 millió euró folyt át ABN Amro egységben vezetett bankszámlákon, amelyek később a Royal Bank of Scotlandhez (RBS) kerültek át. Az ABN Amro és az RBS árfolyama is esett emiatt. Az ABN Amro közölte, a jelenlegi hitelintézet jogi értelemben teljesen független attól az egységtől, amely átkerült az RBS-hez.

Az ING Groep részvénye is lejtőre került, miután megírták, a moszkvai fiók 2013-ban addig működött, amíg egy ügyfél gyanítani nem kezdte, pénzmosási ügyekbe keveredtek. A bank tavaly belement egy egyezségbe, hogy rekord összegű bírságot fizessen, miután elbukott a pénzmosással kapcsolatos vizsgálatokon. A Deutsche Banknál vezetett számlákon is megfordul a Troika Laundromat mintegy 889 millió eurónyi pénze 2003-2017 között. A hitelintézet együttműködik a hatóságokkal az ügy kivizsgálásában - közölték.

Tájékoztatás



A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!