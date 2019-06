Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

A rettegés falán kapaszkodik a tőzsde

Csütörtökön új, történelmi csúcspontra kapaszkodott az S&P 500-as amerikai részvényindex, miközben a befektetők régen nem látott mértékben rettegnek a részvényektől. Pedig ha csak a piaci folyamatokat nézzük, bőven lehetnek még ennél is magasabban az árak.

Drasztikusan csökkentették a részvények arányát a kezelt portfóliókban a befektetési alapkezelők a hónap során, készpénzt halmoznak fel, s azt várják, hogy a globális gazdaság növekedése gyengülni fog az előttünk álló egy év folyamán - ez derült ki a Bank of America Merrill Lynch héten közölt alapkezelői felméréséből. A nagy rettegés közben azonban tegnap már újabb, historikus csúcsra kapaszkodott a vezető amerikai részvényindex, elérte a 2958 pontot.

A szaksajtó ugyanakkor nem kitörő hurráoptimizmussal köszöntötte az új csúcsot, hanem alapvetően óvatosságra intő szalagcímekkel, a Marketwatch vezető anyagában például arra figyelmeztet, hogy a részvénypiacon rég nem látott jó alkalom kínálkozik az eladásra. A pesszimizmusra ok akad bőven, az amerikai hozamgörbe inverzzé vált, ami azt mutatja, hogy egy közelgő gazdasági lassulásra válaszként a Fedtől ismét kamatcsökkentéseket várnak a szereplők, recessziós veszély van. Ráadásul a kereskedelmi háború legnagyobb kérdései sem megoldottak még, s az iráni fejlemények azt mutatják, hogy geopolitikai téren is bőven lesznek feszültségek a jövőben.

Mindig legyen a partvonalon pénz

Azonban a tőzsde logikája másképp működik, s a mondás szerint a részvényárfolyamok leginkább a félelem falán szeretnek felfelé kapaszkodni. Ez ugyanis biztosítja, hogy mindig legyen partvonalon álló pénz, amely a piacra érkezik és felfelé hajthatja az árfolyamokat. Aki optimista, az már vásárolt, aki pesszimista, az meg már eladott.

Ha eltekintünk a részvénypiac értékelésének fundamentális oldalától, amely alapján bőven van miért aggódni a felsorolt okok miatt, akkor azt látjuk hogy az árfolyamok jelenleg teljesen mást mondanak a jövőről, mint amit a pesszimista elemzésekben olvasni lehet.

Az S&P 500-as index a tavaly második félévben bemutatott medvepiacot követően idén tavasszal egy olyan emelkedést mutatott be, amely során kulcsfontosságú mutatók lendültek ki olyan tartományba, amely a bikapiacok sajátja. Az index áttörte utolsó olyan ellenállását, amely az elsődleges trend szempontjából fontos volt, s ismét hosszútávú emelkedő trendbe került. Egy emelkedő trendet pedig emelkedő csúcsok és mélypontok jellemeznek, így az a valószínű, hogy ha lesz is egy erőteljesebb korrekció időközben, hosszabb távon a mostaninál is magasabb árfolyamokat látunk majd.

Az idő eldönti, kinek lesz igaza

A befektetői hangulat egyáltalán nem nevezhető szélsőségesen és veszélyesen optimistának. Az Investors Intelligence nevű szervezet bull/bear mutatója 2,74-en áll, miközben a pozitív hangulati szélsőségnek a 3 feletti értékeket szokás nevezni. Az amerikai aktív alapkezelők szövetsége, az NAAIM felmérése szerint az átlagos amerikai alap kitettsége az S&P 500-as index irányába 74,91 százalékos, ami egyáltalán nem magas érték. Ráadásul eközben a New York Stock Exchange-en az emelkedő és csökkenő részvények számából képzet Advance/Decline Line új, magasabb csúcsra érkezett. Ez annak a jele szokott lenni, hogy a piac még annál is erősebb, mint amit a vezető index értéke mutat. (A piac gyengeségére szokott utalni, ha a vezető indexek emelkednek, de az A/D vonal nem. Az ugyanis azt jelezné, hogy csak néhány nagyobb súlyú részvény felelős az emelkedésért).

Mindez arra utal, hogy a tőzsde, a piac sokkal optimistább a gazdaság, a cégek kilátásait illetően, mint a profi alapkezelők és a szaksajtó. Majd az idő eldönti, hogy kinek lesz igaza.

