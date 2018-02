Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

A só és a citrom marad: eltűnhet a tequila

Hatszorosára drágult a kék agávé felvásárlási ára az elmúlt két évben, amit a kisebb tequilafőzdék már nem engedhetnek meg maguknak. Meg lehet nyalni a sót, bele lehet harapni a citromba: hiány lesz az olcsó mexikói párlatból. Az érdekvédők azt üzenik, hogy aki tequilára vágyik, vegyen drágát!

A kék agávé lehetne a világszerte tapasztalható éghajlatváltozás egyik nyertese: az elsivatagosodó - de 1500 méter feletti - területeken kiválóan termeszthető. Mivel elég igénytelen, ott is ültethették volna, ahol más gyakorlatilag nem nő meg. Ez az előnye a Föld élelmezési problémáit is megoldhatta volna részben, mivel kiválthatta volna a kukoricát a bioüzemanyagok előállításában.

A spárgafélek családjába tartozó növény magas cukortartalma miatt leginkább bioetanol készítésre alkalmas. Jelenleg is alkoholt állítanak belőle elő: a világszerte népszerű Tequila legfontosabb alapanyaga. Annyira elterjedt a kocsmákban, hogy Mexikó gazdaságában fontos szerep jut neki, különösen Jaliscó, Sonora, Sinaloa, Michoacán államokban jelentős bevételi forrás.

Bár igénytelen növény, most mégis komoly hiány alakult ki belőle az országban: a most szüretelésre érett, 2011-ben elültetett 17,7 millió tőke jóval kevesebb, mint a tequilapiac számára szükséges 42 millió cserje. A mexikói Tequila Szabályozási Tanács valamint a Nemzeti Tequilaipari Kamara (CNIT) szerint 140 cég foglalkozik az agávéból készült alkohol előállításával, sok közülük nem jut alapanyaghoz - írja a New York Post.

Brutális drágulás

Ennek legfőbb oka, hogy míg 2016-ban 3,85 peso volt egy kilogramm agávé felvásárlási ára, addigra ez idén 22 pesóra (370 forintra) emelkedett. A hatszoros drágulás a kisebb gyártókat öli meg, amelyek gyengébb minőségű, épp ezért olcsóbb főzeteket készítik. Nemcsak az ellátás okoz nekik nehézséget, hanem hogy árban nehéz versenyezni az olyan italokkal, mint a whiskey vagy a vodka, amelyek előállítása sokkal kevésbé körülményes.

A tequila ráadásul az alkoholos italok piacának törpéje a statisztikák szerint: évente csak 249-261 millió litert készítenek belőle (a rekorder év 2008. volt, akkor közel 312 millió litert gyártottak). Összehasonlításképpen csak Magyarországon 280 millió liter bort állítottak elő az elmúlt évben.

Az ellátási nehézségek egyik oka, hogy a kék agávék körében alacsony a genetikai sokszínűség: nem volt túlságosan kiterjedt populációval rendelkező fajta, amikor tömeges termelésébe kezdtek. Így viszont fogékony a különböző betegségekre, köztük a csak tristeza y muerte de agave, (az agávé bánata és halála), gyűjtőnevű betegségeknek. Megfelelő nemesítéssel ellenállóbb fajtákat lehetne létrehozni, ez azonban költségigényes folyamat lenne, amely egyelőre elmaradt. (A hazai - nem agávé - fajtanemesítési tevékenységről a Napi.hu is részletesen írt korábban.)

A világ is megérzi, de csak kicsit

Bár hiány lehet az olcsó tequilákból, Luis Velasco, a CNIT elnöke szerint ez nem probléma. "Annak nincs értelme, hogy a tequila egy olcsó ital legyen, mivel az agávéültetvények óriási befektetést igényelnek" - mondta a szakértő, aki szerint egyedül az a probléma, hogy a kis főzdék veszélybe kerülnek, ami munkahelyek megszűnésével járhat a szegényebb régiókban.

A tequilaipar robbanásában fontos szerepe van annak, hogy az elmúlt évtizedben 198 százalékkal nőtt az ital prémium változatának exportja az Egyesült Államokba. A gyenge, olcsó termékekből viszont csak 11 százalékkal többet visznek a szomszédos országba, mint 10 éve.

Nem véletlen tehát az sem, hogy a legnagyobb alkoholipari óriáscégek is nagy, minőségi gyárakra vetették magukat: januárban a Bacardi azt jelentette be, hogy 5,1 milliárd dollárért megveszi a legnagyobb tequilafőző Patron Spirits céget. Sőt, a mexikói elit legismertebb és legvagyonosabb családja, a Beckmann család 900 millió dolláros nyilvános vételi ajánlatot tett a Jose Cuervo márkára.

A nemzetközi hódítás viszont még 2014-ben kezdődött, amikor a brit óriáscég, a Diageo megszerezte a Don Juliót. Ez talán a legminőségibbnek tartott tequilamárka.

A világon éppen ezért az olcsó és középmárkákból lesz hiány. Prémium termékekkel bőven el lesz látva a piac.

A fotó forrása: Ronaldo Schemidt/AFP.

