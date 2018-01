A spekulánsok miatt bezártak egy ajtót Mészáros Lőrincék

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) több kispapírja kapcsán terjedtek pletykák arról, hogy bevásárolja magát valamely Mészáros Lőrinc milliárdos vállalkozó környéki cég. Az árfolyamfelhajtás miatt a Konzum vezetősége közleményt adott ki, hogy több tőzsdei cégben már nem bukkan fel a felcsúti polgármester.

A Konzum Nyrt. úgy ítéli meg, hogy a közelmúltban különböző fórumokon, eltérő megjelenési módon olyan valótlan feltételezések láttak napvilágot a kibocsátó, illetve a felette irányítást gyakorló befektetői csoport vonatkozásában, amely információk minden alapot nélkülöznek - írta közleményében a tőzsdei cég, amelyet még csütörtök délután tett közzé a BÉT honlapján.

A társaságot és az abban jelentős részesedéssel rendelkező Mészáros Lőrinc milliárdos vállalkozó üzleti köreit az elmúlt időszakban több kisebb tőzsdei céggel is hírbe hozták. A Világgazdaság meg is nevezi, hogy az elmúlt hónapokban emlegették a csoportot a NordTelekom, a Futuraqua, de a csődeljárás alatt álló - egykor a Sziget Fesztivált is birtokló - EstMedia kapcsán is. Emellett a Nutex, OTT1 és az Altera esetében is elterjedt a pletyka, hogy felvásárlási célpontokká váltak.

A lapnak Jászai Gellért, a Konzum elnök-vezérigazgatója, résztulajdonosa határozottan cáfolta, hogy a Konzum-csoport, vagy az Opus Global, illetve a tőzsdei társaságok nagy tulajdonosai újabb tőzsdén jegyzett társaságban szereznének tulajdonrészt.

A kijelentésre azért volt szükség, mert Mészáros Lőrinc megjelenésének hírére korábban mind a Konzum, az Opussá vált Opimus és az Appeninn papírjainak az árfolyama is felfutott a tényleges bejelentés előtt.

A Nordtelekom árfolyama a január 12-i nyitás után félórával 71 forintról 60-ra esett, a Futuraqua 91-ről 86 forintra esett. Az Est Média papírjai a csütörtöki 60 forintos zárás után pénteken 57 forintos árfolyammal kezdtek.

Pénteken a Konzum érdekeltségében álló Appeninn egy 4,6 milliárdos irodaépület apportjával emel tőkét, a bevonást új részvényekkel fizetik ki.





