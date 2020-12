A tőzsdének se tett jót a 2020-as év

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX emelkedő forgalom mellett 42 107,57 ponton zárta az évet szerdán, ami 3975,25 pontos, 8,63 százalékos csökkenés a tavalyi záráshoz képest.

A BÉT éves forgalma az MTI becslése szerint meghaladhatta a 3300 milliárd forintot, miközben tavaly 2500 milliárd forint felett alakult.

2020-ban egyedül a Richter erősödött. Részvényei egy éve 6415 forinton, az idén 7440 forinton zártak. Az emelkedés 15,98 százalékos. A Richter decemberben 7680 forinton érte el az idei legmagasabb értékét.

A többi vezető részvény jelentős mértékben gyengült. Az OTP árfolyama 15 430 forintról 13 360 forintra esett egy év alatt, a záró értékek közti különbség 13,42 százalék. Az OTP-részvények értéke februárban tetőzött 15 720 forinton.

A Magyar Telekom 2020-ban 14,80 százalékot gyengült, árfolyama 446 forintról 380 forintra esett. Legmagasabb idei értékét januárban 464 forinttal érte el.

A legnagyobb kibocsátók közül a Mol vesztett idén a legtöbbet az értékéből. A tavaly év végi 2940 forintos árfolyam 2190 forintra esett, az éves gyengülés 25,51 százalékos. A Mol januárban teljesített a legjobban, idei csúcsa 2968 forint volt.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 3851,46 pontról 3668,41 pontra csökkent, amely 4,75 százalékos mérséklődés.

A világjárvány a részvénypiacok számára is jelentős kihívást jelentett, a BÉT ezért nem is döntötte meg a tavalyi rekordjait. Az árfolyamok az év elején még nem változtak jelentősen. A BUX az idei első kereskedési napon, január 2-án 46 230,22 ponton zárt, és csaknem ugyanennyit, 46 182,09 pontot ért el február 19-én is. Ám ezt követően csökkenni kezdett, és február 24-én már több mint 3 százalékot esett. Az MTI-nek nyilatkozó elemzők ekkor már a befektetői hangulat romlásáról számoltak be a járvány gyors terjedése miatt.

A csökkenést ezt követően csak átmenetileg szakították meg kisebb korrekciók. Február 28-án már 5,74 százalékos, március 9-én 7,55 százalékos, március 12-én pedig 11,56 százalékos volt az esés. A mélypont március 18-án következett 30 ezer pont alatti BUX-értékkel, a vezető részvények ekkorra már mínuszba fordultak.

A BÉT az európai részvénypiacokkal együtt mozgott, hiszen az összeomlás a kontinens nyugati felén is február 24-én kezdődött, és március 18-án érte el a mélypontját, de áprilisban felfelé korrigáltak a tőzsdék. A BUX április

1-jén 32 361,34 pontra csökkent, de a márciusihoz hasonló visszaesések már nem voltak, és erős havi forgalom mellett április 30-ra 35 180,90 pontra emelkedett.

A BÉT idén a kibocsátók jelentős részéhez hasonlóan nem fizetett osztalékot, de hangsúlyozták, hogy a tőzsde működését a rendkívüli helyzet nem veszélyezteti.

A járvány második hulláma már nem okozott a tavaszihoz mérhető kilengéseket. A BUX szeptemberben 31 898,01 ponton, vagyis a tavaszi mélypontnál magasabban állt meg. A tavaszi csökkenést nem korrigálta ugyan teljes mértékben, de novemberben jelentős emelkedés kezdődött. A BUX a hónap végére több mint 20 százalékot erősödött, a napi 16,9 milliárd forintos forgalom április óta a legmagasabb - közölte a BÉT december elején.

Hozzátették, hogy a novemberi emelkedésből a Mol profitált leginkább.

A közlemény szerint az év végi fellendülés világszerte azoknak kedvezett, akik tavasszal a legnagyobb mértékben estek vissza. Korábban inkább a technológiai és internetes cégek részvényeit vásárolták a befektetők, a második félévben viszont a bankokét, olajcégekét, légitársaságokét.

A BÉT-en idén is jelentek meg új kibocsátók. A standard kategória februárban a humánerőforrás-szolgáltatásokkal foglalkozó Pensum Group Nyrt., júliusban pedig a SunDell Estate Nyrt. ingatlanbefektetési társaság részvényeivel bővült. Az AKKO Invest november 2-i hatállyal a prémium kategóriába került át, a közepes méretű vállalkozásokra létrehozott Xtend-piacon pedig júniusban a Gloster Infokommunikációs Nyrt. jelent meg új kibocsátóként.

A BUX és a BUMIX kosarának összetétele márciusban és szeptemberben is változott. A BUX-kosárba az idén az AKKO Invest került új részvénysorozatként, több indextag viszont kikerült belőle.

A BUX-kosár szeptember 21-től a 4IG, az AKKO Invest, az ANY Biztonsági Nyomda, az Appeninn, az AutoWallis, a CIG Pannónia, a Graphisoft Park SE, a Magyar Telekom, a Mol, az Opus Global, az OTP Bank, a PannErgy, a

Richter Gedeon, és a Waberer's, vagyis 14 kibocsátó részvényeit tartalmazza.

A BUMIX összetételét a kiesők mellett két új belépő, a KulcsSoft és a Nutex módosította. A BUMIX-kosár szeptember 21. óta a 4IG, az AKKO Invest, az ANY Biztonsági Nyomda, az Appeninn, az AutoWallis, a CIG Pannónia, a Futuraqua, a Graphisoft Park SE, a KulcsSoft, a Nordtelekom, a Nutex, az Opus Global, a OTT-ONE, a PannErgy, a SET, és a Waberer's, vagyis 16 kibocsátó részvényeit tartalmazza.