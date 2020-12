A válság nagyon megtréfálta a közgazdászokat, felborult a papírforma

Az Egyesült Államok tőzsdéin sokkal jobban megy a kisvállalatoknak, mint a világ legnagyobb cégeinek. A világ többnyire az S&P 500 papírjaira figyel, de a Russell 2000 indexben lévő részvények felülmúlták már őket. Normál esetben ilyenre sok esély nincs, az S&P indexe válságállóbb kellene legyen, de 2020 minden szabályt felrúg és ennek is meg lehet még a böjtje.

A gazdasági növekedésbe és regenerálódásba vetett bizalmat erősen megnövelte, hogy az ígéretes Covid-19 elleni vakcina kifejlesztését célzó kísérletek után hamarosan széles körű oltási programok indulnak.

Remény? Anomália?

A járvány és annak kezelése, a szigorítások, azok közvetlen és közvetett hatásai a legnagyobb kockázatot jelentik most a piacon, így törvényszerű, hogy a részvényindexek is emelkedésnek induljanak, ha már látszik valami remény, hogy a 2020-as koronavírusos év végével már egy jobb világ kezdődik. Az elmúlt hetekben kisebb vagy nagyobb letörésekkel, érvényesült is az optimizmus, vagyis felfelé tartanak a legfontosabb mutatók.

Megjelent viszont egy anomália: a kisebb tőzsdei kapitalizációjú cégeket tömörítő Russell 2000 index minden eddiginél jobb hónapot mutatott novemberben, a lendületet pedig átvitte decemberre is. Ebben olyan társaságok részvényárfolyamait indexálják együttesen, mint a Macy's, a Spirit Airlines, a Denny's Corp, vagy a U.S. Steel Corp. Ne magában keresse a hibát, ha a többségről egyáltalán nem hallott: ezek többnyire az USA-ban, vagy az amerikai kontinenseken jelen lévő és érdekelt szolgáltatók, beszállítók, kisebb ipari szereplők.

Mivel ezek szemben a nagy cégekkel kisebb tartalékokkal rendelkeznek, jobban kitettek más iparági vagy piaci szereplőknek, az amerikai fogyasztók hangulatának, sokkal kevésbé válságállóak. Logikus is, hogy egy acélipari gyártócég vagy egy légitársaság egy válsággal megtoldott járványhelyzetben jóval kisebb mozgástérrel rendelkezik, mint mondjuk a Nike, amelyiknek a termékeit mindenhol árulják, az emberek pedig megveszik a sportcipőjüket akkor is, ha étterembe vagy külföldre nem mehetnek.

Előzés

A Russell mégis jól tartja magát a vakcinahírek nagy cégekre ható felfutó ereje mellett is: a futottak még cégek indexe decemberben 5 százalékot emelkedett, jóval megelőzve az S&P 500 nagy tőkekövetelményes indexének 1,2 százalékos bővülését. Sok befektető arra számít, hogy a kis tőkés részvények továbbra is vezető szerepet töltenek be a következő időszakban és a kormányzati stimulus is inkább rájuk hat majd, mind a nagyokra - derül ki a WSJ cikkéből.

A Russell 2000 évi nyeresége meghaladta kedden az S&P 500-ét - derül ki a Dow Jones Market Data-ból. A kis kapitalizációjú cégek már az év elejéhez képest 15 százalékkal magasabban vannak, 2 százalékot ráverve az S&P 13 százalékos teljesítményére. Ha a Russell 2000 megőrzi ezt az előnyt, akkor 2016 után először felülmúlná az S&P 500-at. Mindkét index továbbra is elmarad a technológiára összpontosító Nasdaq Composite idei eredményétől, amely 38 százalékos pluszt mutat az év elejéhez képest.

A nagy visszatérés

A Russell 2000 visszatérése drámai fordulat az év elejéhez képest: az index 42 százalékot zuhant januári csúcsától a márciusi mélypontjáig - ami mélyebb zuhanást jelent, mint az S&P 500 produkciója. Ekkor tehát még érvényesült a közgazdasági logika: kitettebb cégek, nagyobb esés. Viszont a nyár óta tartó lassú, meg-megszakított emelkedésük viszont azt mutatja, hogy egyrészt megbukott a szokásos berendezkedés, valamint hogy valami átalakult a gazdaság szerkezetében. Ugyanilyen szobordöntés látszódik most az arany árfolyamánál is: amikor alapvetően sok kockázat van még a gazdaságban, a nemes fém ára esni kezdett, pedig minden elemző a drágulására számított.

"A november őszintén szólva hihetetlen volt" - mondta Lamar Villere, a 2 milliárd dollárt kezelő Villere & Co. befektetési vállalkozás portfóliókezelője a WSJ-nek. "Arra figyelmeztettünk végig egész évben, hogy a kis tőkéjű cégek lemaradtak az év második felében a felívelésből, de amint megjelentek az oltások a képben, a kis papírok lenyűgözően futottak" - magyarázta Villere a körülményeket. Novemberben már a CNBC is azt jelezte előre, hogy az index története legnagyobb raliját mutathatja be.

A befektetők ezen a héten elemzik a heti munkanélküliségi adatokat, hogy képet kapjanak a munkaerő-piac fellendüléséről, és a fogyasztói magatartás jelei alapján megvizsgálják az olyan vállalatok jövedelemjelentéseit, mint a Darden Restaurants, vagy a Nike.

Hurráoptimizmus vs. kockázat

A kisvállalatok általában jól teljesítenek a gazdasági fellendülés során, és az oltóanyag-jelöltekről szóló biztató jelentések hozzájárultak ahhoz a várakozáshoz, hogy a súlyosan sújtott iparágak jövőre visszapattannak. A közgazdászok a kötelező oltási programok startjára számítanak, ami a jövő év második negyedévében hozhatnak fellendülést, és a pénteki adatok azt mutatják, hogy az amerikai fogyasztók november végén és december elején egyre optimistábbak, a gazdaság felpattanására számítanak. Most ez a felfokozott hangulat, pozitív jövőkép repteti a kisebb tőzsdei jelenléttel bíró cégeket.

A kis tőkés társaságok gyakran kevésbé diverzifikált portfolióval rendelkeznek és a bevételeik volatilisebbek, mint a nagyobb vállalatoké, emiatt nagyobb valószínűséggel akadnak meg gazdasági válságok idején. A Russell 2000 részvényeinek átlagos piaci kapitalizációja alig haladja meg a 3 milliárd dollárt, szemben az S&P 500-at alkotó cégek átlagos 62,5 milliárd dollárjával - derül ki az indexszolgáltatók november végi adataiból. Tehát itt az a várakozás érvényesül, hogy ha sokan megkapják az oltásokat, akkor a fogyasztás gyorsan visszaáll a korábbi szintekre, ami segíti a kis cégeket.

De általában egy ekkora kitettséget már kockázatnak áraznak a befektetők, tehát a mostani felívelés egyelőre a hurráoptimista hevületet jelzi. Ez a változás pedig a 2008-2009-es válság után meglepő fordulatnak tűnik, mert gyors pénzégetés lehet a vége, ha kiderül, hogy a koronavírus keményebb ellenfél és még nem indulhat újra 2021-ben a régi kerékvágásban az élet.