Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

A vége az lehet, hogy Amerika veszíti el a háborút

Ha sikerül végül Donald Trumpnak komoly eredményeket elérnie a Kínával folytatott kereskedelmi háborúban, akkor az hosszabb távon komoly problémákat jelenthet az Egyesült Államoknak - legalábbis erre hívta fel a figyelmet a világ legnagyobb vagyonkezelő cégének vezetője.

A kereskedelmi háború és a jelenleg folyó tárgyalások, - amelyek úgy tűnik, amerikai sikereket hoznak - komoly fenyegetést jelentenek az Egyesült Államokra nézve, de nem úgy, ahogy azt a szakértők általában gondolják - hívta fel a figyelmet a CNBC-nek adott interjúban Larry Fink, a kezelt vagyon alapján a világ legnagyobb vagyonkezelő cégének számító Blackrock vezérigazgatója.

Annak hatásai ugyanis nem a piaci folyamatokon vagy a gazdasági növekedésen keresztül lehetnek negatívak, hanem egy egészen más aspektusból. A szakértő szerint ugyanis komolyan veszélyeztethetik az amerikai állampapírpiacot, mivel eddig Kína számított az amerikai államkötvények legnagyobb vásárlójának az amerikai kínai kereskedelmi deficit miatt. Azonban ha a kereskedelmi mérleg hiánya csökken, akkor Kína is kevesebb amerikai állampapírt fog vásárolni, mindezt egy olyan időszakban, amikor minden eddiginél nagyobb szüksége lenne a piacnak vevőkre - véli a szakember.

Sokat költekezik a Trump-kormányzat



Kína jelenleg is az amerikai állampapírok legnagyobb tulajdonosának számít, azonban kitettsége már tavaly csökkenni kezdett az amerikai államkötvények felé. Az amerikai pénzügyminisztérium adatai szerint a kínai befektetők decemberben összesen 1123 milliárd dollár értékben birtokoltak amerikai állampapírokat, egy évvel korábban még 1184 milliárd dollár volt ez az érték.

Vezető kínai tisztségviselők sajtójelentések szerint már januárban arra szólították fel a kínai kormányt, hogy az eddigieknél kevesebb amerikai állampapírt vásároljanak, sőt, voltak olyan hangok, amelyek szerint a vételekkel teljesen fel kellene hagyni. Mindezt egy olyan időszakban, amikor az amerikai költségvetés finanszírozási igénye jelentősen emelkedett, s a következő években a Donald Trump által erőltetett gazdaságpolitikának következtében tovább nőhet.

Ki fogja megvenni az amerikai kötvényeket?

Ha az amerikai államadósság nő, az több amerikai állampapír kibocsátását eredményezi, és ha eközben a legnagyobb vásárló, Kína már nem vesz annyit, akkor logikus a kérdés, ki fogja megvenni az amerikai kötvényeket - teszi fel a logikus kérdést Fink. Eközben nem csak a kínaiak által birtokolt amerikai államkötvények állománya csökkent, de az amerikai hiány második legnagyobb finanszírozójának számító japánoké is, még ha minimálisan is (1061-ről 1042 milliárd dollárra).

Természetesen nem Fick az egyetlen és az első, aki aggódik a kínai kézen lévő amerikai állampapír-állomány miatt. A kereskedelmi háború első lépéseit követően nem egy közgazdász figyelmeztetett erre, mondván, a kínaiaknak ebben a háborúban egy ezermilliárd dolláros atombomba van a kezében, amit bármikor felrobbanthatnak. Ezalatt azt értették, hogy ha a kínaiak elkezdték volna a kezükben lévő amerikai állampapírok gyorsított ütemű eladását, azzal összeomlást idézhettek volna az amerikai kötvénypiacon és a dollár árfolyamát a mélybe küldhették volna.

Azonban ez érthető módon nem következett be - írja az elemzés - hiszen ezzel a kínai kormány saját maga ellen cselekedett volna. Egyrészt az amerikai állampapírok árfolyamának zuhanásával ő magas is jelentős veszteségeket lett volna kénytelen elkönyvelni, másrészt a dollár leértékelődése pont a kínai export versenyképességét ásta volna alá.

Kedvezőtlen kilátások

Fink szerint viszont ha ez a gyors, drasztikus eladási hullám nem is jött el, a hosszútávú folyamatok az amerikai államkötvények ellen hatnak. Nem csak a kínai kereskedelmi többlet Amerikával szembeni csökkenő nagysága miatt, hanem számos más tényező hatására is. A Blackrock vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy a globális indexszolgáltató cégek egyre nagyobb súllyal veszik figyelembe a mutatók összeállításánál a kínai állampapírokat, és ez az amerikai államkötvények súlyának csökkenéséhez vezethet. Minden ilyen folyamatnak vannak vesztesei és nyertesei, de most úgy néz ki, az amerikai állampapírok inkább vesztesek lesznek.

Tájékoztatás



A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!