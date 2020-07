A világ aggodalmai meglegyintették Budapestet

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 244,14 pontos, 0,69 százalékos csökkenéssel, 35 091,72 ponton zárt kedden - írja az MTI.

A részvénypiac forgalma alacsony, 7,1 milliárd forint volt, a vezető részvények a Mol kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.

Kocsis Márió, a Concorde Értékpapír Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta, hogy az európai piacokon inkább csökkenést, profitrealizálást lehetett látni. A koronavírus-járvány miatti újabb korlátozások - ami igencsak megkérdőjelezi a gazdasági növekedést - dominálták a hírfolyam egy részét. Emellett aggodalomra adott okot az is, hogy az Egyesült Államok és Kína között ismét kiéleződhet a feszültség, ami ugyancsak óvatosságra intette a befektetőket.

Az elemző szerint ez tükröződött a hazai parketten is, amely csökkenéssel zárt. A legnagyobb mértékben az OTP esett, de mínuszban fejezte be a napot két másik vezető részvény is.

Az amerikai piacokon nincs érdemi erő, de nagy csökkenés nem rajzolódik ki. A befektetők a most kezdődött gyorsjelentési szezonra figyelnek. Kedden több nagybank jelentett, a sor szerdán a Netflix jelentésével folytatódik - mondta az elemző.

A Mol 2 forinttal, 0,11 százalékkal 1796 forintra erősödött, 1,2 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 140 forinttal, 1,28 százalékkal 10 810 forintra csökkent, forgalmuk 3,6 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 5 forinttal, 1,30 százalékkal 380 forintra esett, forgalma 82,8 millió forint volt.

A Richter-papírok 20 forinttal, 0,31 százalékkal 6460 forintra gyengültek, forgalmuk 1,7 milliárd forintot ért el.

A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 3333,48 ponton zárt kedden, ez 36,95 pontos, 1,10 százalékos csökkenés a hétfői záráshoz viszonyítva.