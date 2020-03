A vírus miatt legyengült cégeket vásárolna fel az AutoWallis

Piaci súlyának erősödésére, új akvizíciós lehetőségekre számít hosszabb távon az AutoWallis Nyrt. a koronavírus hatására kialakult sokk utáni gazdasági környezetben - közölte a cég.

Az autógyártók e héten bejelentett, ideiglenesre tervezett leállásai a jelenleg még zavartalan készletellátásában a későbbiekben okozhatnak átmeneti fennakadásokat, de a korlátozó intézkedések visszavonása után a vásárlói aktivitás visszatértével párhuzamosan az ellátási láncok is várhatóan hamar helyreállnak. Mindazonáltal, a vállalati szektor egészéhez hasonlóan a koronavírus megfékezésére hozott intézkedések következményei érinteni fogják nemcsak az autógyárakat, hanem az értéklánc további szereplőit is.

Mindez a piac kisebb, kevésbé tőkeerős szereplőit kedvezőtlenebbül érintheti, így a tőkeerős AutoWallis stratégiájának megfelelően felkészül arra, hogy a normál üzletmenet helyreállása után akvizíciókat hajtson végre.

Az AutoWallis Igazgatósága a közgyűlési felhatalmazás birtokában sajátrészvény-vásárlást tervez, és az így megszerzett részvényeket későbbi akvizíciókhoz tervezi felhasználni.

Csökken a kereslet

A szalonlátogatások számában csak az utóbbi héten érzékelhető visszaesés, míg a megrendelések esetében a hatás később jelentkezhet. A vizsgált forgatókönyvek csak a vásárlások különböző mértékű elhalasztásával számolnak. Ezt támasztja alá a Kínában a napokban újranyitott autószalonok körében végzett felmérés, amely a teljes leállás után 53 százalékos látogatottságot mért, míg éves szinten mindössze 10 százalékos visszaesést vetít előre. Az átmenetileg visszaeső értékesítés és a turizmus leállása miatt leginkább érintett autókölcsönzés lassulásának negatív hatásai érezhetőek, ugyanakkor a szervizszolgáltatások a megszokott rend szerint folynak ma is.

Jelenleg 15 óráig vannak nyitva a szalonok, míg a szervizszolgáltatás eredeti nyitvatartással zavartalanul üzemel, és ehhez az alkatrészek is rendelkezésre állnak. A csoport tagjai az új helyzethez alkalmazkodva már rövid távon költségcsökkentéseket vezettek be ott, ahol ez nem kockáztatja az egészségvédelmet, és számolnak a kormány által elrendelt finanszírozási moratórium, a különböző várható támogatások kedvező hatásaival is. Mindettől függetlenül az AutoWallis Csoport önmagában, bármilyen intézkedés és forrásbevonás nélkül is legalább 12 havi zavartalan működést biztosító tartalékokkal rendelkezik, de természetesen a menedzsment dolgozik a helyzetnek megfelelő rövid és hosszútávú intézkedések megvalósításán.