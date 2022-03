Hivatalosan is elváltak az Adidas és a Reebok útjai: szerdán a német sportszergyártó bejelentette, hogy lezárult a tranzakció, a Reebok mostantól az Authentic Brand Group (Forever 21, Sports Illustrated) tulajdonában van.

Az Adidas az átmeneti időszak alatt továbbra is az ABG nevében működteti az üzletágat, majd ezt követően kerül át teljes egészében a Reebok az ABG üzemeltető partnereihez. Erre az év végén, vagy 2023 elején kerülhet sor. A teljes vételár 2,1 milliárd euró - írja a Business Journal.

Az Adidas egyébként 2006-ban vásárolta meg a Reebokot a Rockport, a CCM Hockey és a Greg Norman márkákkal karöltve, amelyeket a vállalat később 400 millió euróért euróért eladott.

2021 márciusában az Adidas bemutatta 2025-ös "Own the Game" stratégiáját is, amelynek célja, hogy 2025-ig jelentősen növelje az eladásokat és a nyereségességet, valamint piaci részesedést szerezzen. A márka végül úgy döntött, hogy erőfeszítéseit a névadó márka vezető pozíciójának további megerősítésére összpontosítja, és 2021 februárjában bejelentette, hogy megválik a Reeboktól.

Mindeközben az Adidas új részvény-visszavásárlási programot indít, hogy a Reebok elidegenítéséből származó készpénzbevételt visszaadja részvényeseinek. A vállalat 2022 március közepétől kezdődően, 2022 harmadik negyedévének végéig legfeljebb 1,5 milliárd euró értékben kíván saját részvényeit visszavásárolni.

Az erről szóló döntés a vállalat rendszeres visszavásárlási tevékenységén felül történik. Az Adidas 2021 decemberében többéves részvény-visszavásárlási programot indított: a 2022. február 22-én záróbó időszakban a vállalat több mint 4 millió részvényt vásárolt vissza összesen 1 milliárd euró értékben, ami 240,58 eurós átlagos részvényenkénti vételárnak felel meg.

Az "Own the Game" stratégiának kulcsfontosságú eleme az erős részvényesi hozam. Az Adidas azt tervezi, hogy 2025-ig jelentős szabad cash flow-t termel, és ennek nagy részét - 8-9 milliárd euró közötti összeget - osztalékfizetés és részvény-visszavásárlás útján juttatja vissza részvényeseinek. A mai bejelentéssel ezek a rendszeres részvényesi visszatérítések kiegészülnek egy további 1,5 milliárd eurós részvény-visszavásárlási programmal, amely a Reebok eladásához kapcsolódik - írja a Business Journal.