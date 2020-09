Aggasztó dolgok történnek az euróval

Sokéves csúcsra emelkedett az euró árfolyama a dollárral szemben. Ha tovább tart a közös deviza ereje, akkor lépnie kell az Európai Központi Banknak (ECB) , ezt jól tudják, és elkezdték lebeszélni a közös deviza árfolyamát.

A jelek szerint újabb kihívással kell szembenézzen Christine Lagarde, az Európai Központi Bank (ECB) elnöke, a gyenge gazdasági kilábalás és az infláció megugrása mellett. Ez pedig az euró árfolyamának erősödése - írja összefoglaló elemzésében a Bloomberg.

A közös európai deviza dollárárfolyama 12 százalékkal ugrott meg a koronavírus-járvány miatti korlátozások bevezetése óta, s kedden - két év óta először - az 1,2-es szint fölé is benézett átmenetileg. A befektetők egy része szerint további erősödés is elképzelhető, s eközben két vezető ECB-tisztségviselő is elismerte, hogy foglalkoztatja őket az közös deviza erősödésének problémája.

Az euró/dollár keresztárfolyam számít, s ha vannak olyan erők, amelyek hatnak erre az árfolyamra, akkor ezek befolyásolják a globális és az európai előrejelzéseinket és ezzel a monetáris politikánk hangolását is - mondta Philip Lane, az ECB vezető közgazdásza kedd este.

Az euró erősödése csak egy része a dollár globális gyengélkedésének, a zöldhasú ugyanis a többi vezető devizával szemben is kétéves mélypontra gyengült. Azonban a közös európai devizánál ennek külön jelentősége lehet, mivel a régió exportérzékeny és az infláció itt már régóta gyenge. A hüvelykujjszabály szerint az erősebb deviza rontja az adott régió exportjának versenyképességét, valamint mérsékli az áremelkedések mértékét az import olcsóbbá válásával.

Draghi ilyenkor mindig lebeszélte

Az euró gyors erősödése gyakran késztette az ECB előző elnökét, Mario Draghit arra, hogy aggodalmát fejezze ki annak gazdasággyengítő erejével kapcsolatban. Utódja, Christine Lagarde most dönthet, hogy követi-e elődje taktikáját, s verbális intervencióval próbálja-e meg még időben elejét venni az euró nem kívánt erősödésének. Ez hamarosan kiderülhet, ha máskor nem, hát az ECB következő, szeptember 10-i monetáris politikai ülése után tartandó sajtótájékoztatón. Ekkor elvileg az ECB már frissíti előrejelzéseit.

Az 1,2-es szint egyfajta vörös vonalat jelent az euró/dollár keresztárfolyamban. Az ECB jelenleg nem tehet mást, mint megpróbálja lebeszélni az árfolyamot, rámutatva a gazdaságot övező folyamatos bizonytalanságra, miközben nyitva hagyja a lehetőséget az év hátralévő részében további eszközvásárlásokra - mondta Katharina Utermoehl, az Allianz SE szenior közgazdásza.

A helyzet komolyságát jól mutatja, hogy a kedden megjelent legfrissebb adat szerint az eurózóna inflációja négy év óta először nulla alá fordult. Az exportőrök nem érzik egyelőre az árfolyamerősödés hatásait, ebben szerepet játszhat az is, hogy számukra sokkal nagyobb gondot jelent a világgazdaságban érezhető recessziós helyzet.

Isabel Schnabel, az ECB igazgatóságának piaci műveletekért felelős tagja a héten jelezte, hogy figyelemmel kísérik az árfolyam alakulását - persze ez a kijelentés valószínűleg jóval enyhébbre sikerült annál, mint amilyennek szánta. A dollár gyengülését úgy is fel lehet fogni, hogy kezd visszatérni a globális bizalom. A járvány elején ugyanis pont azért erősödött, mert a befektetők elkezdték az amerikai dollárt, mint biztonságos menedéket keresni - tette hozzá a szakértő.

Nem biztos hogy számít az inflációban

A keresztárfolyam hatása az inflációra nem teljesen egyértelmű - tette hozzá Schnabel. Ezt az álláspontot támasztja alá a jegybank egy nemrég megjelent tanulmánya is, amely szerint az árfolyamváltozások hatása az árváltozásokra csökkent az elmúlt évtizedben.

AZ ECB-nek már a járvány kitörése előtti időszakban sem nagyon sikerült a saját célkitűzésében szereplő 2 százalékos szintig pörgetni az inflációt az eurózónában. Így valószínűleg jó néhány vezetőt aggodalommal tölthetnek el az olyan fejlemények, amelyek további lefelé mutató nyomást jelentenek az inflációban.

Ha adott egy erősebb euró, s a piac további erősödést vár, akkor az inflációs előrejelzések valószínűleg lefelé mozdulnak majd. Ez az a pont, ahol az ECB dönt arról, hogy kellenek-e további lépések - mondta Carsten Brzeski, az ING Németország közgazdásza.

Lane megjegyzésének mindenesetre megvolt a hatása, szerda délelőttre már 1,19-re jött vissza a keresztárfolyam. A Bloomberg számításai szerint az opcióárazások alapján jóval nagyobb a valószínűsége annak, hogy a kurzus három hónapos időtávon 1,25 fölé emelkedik, minthogy 1,13-ig süllyed.