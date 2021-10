Három olyan esemény is van, ami miatt indokolt lenne, ha lépne az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK), és a piacra dobna valamilyen nagyon vonzó új lakossági állampapírt.

Október utolsó munkanapja a takarékosság világnapja, amiről illene megemlékezni, novemberben megérkezik a rekord magas nyugdíjprémium, amiből sok idős ember szívesen félre is tenne valamennyit, emellett jöhet a rekord magas infláció is, a szakemberek szerint akár 6 százalékkal is emelkedhetnek a fogyasztói árak.

A hazai állampapírok pedig ezzel a tempóval nem veszik fel a versenyt. Jelenleg a legnépszerűbb lakossági kötvény a Magyar Állampapír Plusz (máp+), amelynek az évesített kamata 4,95 százalékos, vagyis elmarad az inflációtól, ami szeptemberben 5,5 százalékos volt. Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnöke pedig kedden a K&H Bank rendezvényén arról beszélt, hogy az infláció tartós maradhat. A 2026-ban lejáró kötvényekből az idén hetente átlagosan 27 milliárd forint körüli mennyiséget vásárolt a lakosság. Kedvelt még az Egyéves Magyar Állampapír is, amelynek a kamatát éppen két évvel ezelőtt csökkentette az ÁKK 3-ról 2,5 százalékosra, és egyelőre nincs tervben az emelése, ebből a kincstárjegyből 22,4 milliárd forint volt az idén a hetente átlagosan értékesített mennyiség.

A befektetők már mozgolódnak

Egyre több jele van annak, hogy a befektetőknek ez kevés. Az egyik legnyilvánvalóbb, hogy az ÁKK időarányos tervei a lakossági piacon nem teljesülnek. Ez első kilenc hónap eredményeit ismertető közlemény szerint a lakossági tulajdonban lévő lakossági állampapírok becsült állománya 9 598 milliárd forint volt szeptember végén, ez 624 milliárd forinttal magasabb, mint 2020. végén, ami átlagosan havi 69 milliárd forintos állománynövekedést jelent szemben az éves terv teljesüléséhez szükséges 83 milliárd forint havi átlagos állománynövekedéssel. A május 10-én módosított finanszírozási tervhez képest a tervezett lakossági kibocsátási cél 15 milliárd forinttal csökken.

A másik jele ennek a bankok, főleg a privátbankok közleményei. Egyre több intézmény biztatja arra az ügyfeleit, hogy az állampapírpiac helyett válassza a részvényeket, ez ugyanis az egyetlen megoldás arra, hogy megőrizze a befektetései értékét. A recept pedig az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is működött, a nyugdíjalapok közül például azok verték meg az inflációt, amelyek magas arányban tartottak részvényeket. Az Erste privátbanki ügyfelei is átszoktak az idén a kockázatosabb befektetésekre.

Augusztusban odáig fajult a helyzet, hogy a háztartások több állampapírt adtak el, vagy több állampapírjuk járt le, mint amennyit vásároltak, így csökkent az értékpapírszámláikon lévő volumen. Igaz, ebben az is szerepet játszhatott, hogy a hónapban voltak nagyobb lejáratok. A lakossági piacon sokáig minden más befektetést kiszorító állampapír helyett a kisbefektetők a befektetési alapok között keresnek új, vonzóbb lehetőségeket, vagy tőzsdézni kezdtek.

Egyetlen állampapír maradhat talpon

Az ÁKK ennek ellenére eddig nem lépett. A Napi.hu kérdésére válaszolva az intézmény azt nyilatkozta: a Pénzügyminisztériummal karöltve folyamatosan vizsgálják az állampapír-piaci folyamatokat, új termékek bevezetésének lehetőségét és szükségességét. A lakossági állampapír-piacon inflációkövető állampapír (Prémium Magyar Állampapír - PMÁP) is vásárolható, amely a befektetők számára magasabb infláció esetén magasabb hozamot biztosít. Ha lesz új állampapír, arról a forgalomba hozatal előtt három munkanappal tesznek ki közzétételt az államadósság-kezelő honlapján.

Egyelőre az intézmény honlapján az látszik, hogy új inflációt követő sorozat nincs, a meglévőkre viszont óriási a kereslet, az ÁKK folyamatosan hirdeti meg a rábocsátásokat. Két inflációt követő PMÁP-sorozatot lehet most jegyezni, az egyik 2026-ban jár le, ezt az idén januárban bocsátotta ki a központ. A kötvény éves kamata az előző évi átlagos infláció plusz 1,25 százalék, vagyis jelenleg a 2020-as infláció alapján 4,55 százalék. Jövőre viszont a júliusi kamatforduló után ez várhatóan emelkedni fog. Az eredetileg 100 milliárd forint értékben meghirdetett kötvényből már az ötödik rábocsátást hirdették meg, most már 325 milliárd forintnál tart a forgalomba hozatali mennyiség. Az ÁKK a végtelenségig nem forgalmazhatja ezt a kötvényt, ha továbbra is nagy lesz a kereslet, akkor érdemes új állampapírt kibocsátani, hogy ne járjon le egyszerre túl sok állampapír a futamidő végén 2026 nyarán.

A másik PMÁP egy június végén kibocsátott hároméves kötvény, amelynek a kamatprémiuma is szerényebb, mindössze 0,75 százalékos az infláción felül, vagyis ebben a kamatperiódusban 4,05 százalék. Mivel december vége felé van a kötvény kamatfordulója a kamatemelésre a befektetőknek 2022 végéig várniuk kell. A kötvény ennek ellenére népszerű, két rábocsátás volt eddig, és 116 milliárd forintnál tart a forgalomba hozatali mennyiség.

A privátbankokban már PMÁP-ot ajánlanak

Jól látszik ebből, hogy egyre több kisbefektető nyergel át az inflációt követő kötvényre a máp+-ról főleg a privátbankoknál. "Látványos átrendeződést a lakossági állampapír portfolió összetételében a lakossági ügyfelek többségénél egyelőre még nem tapasztalunk. A privátbanki ügyfeleink számára nyújtott szolgáltatásunk szerves részét képezi, hogy az ügyféllel közösen negyedévente felülvizsgáljuk a portfóliójukat. Ennek keretében, az OTP Private Banking aktuális befektetési stratégiánknak megfelelően javaslatot teszünk az ügyfél meglévő portfóliójának átalakítására, az aktuális piaci folyamatok eszközosztályokra gyakorolt hatásainak megfelelően. Az elmúlt negyedévekben elemzési osztályunk már előre prognosztizálta az infláció emelkedését, így a stratégiai allokációnkban a PMÁP-arányának növelését már javasoltuk az ügyfeleinknek" - közölte lapunkkal az OTP. A banknál összbanki szinten továbbra is az Egyéves Állampapír a legnépszerűbb a lakossági papírok közül.

A Raiffeisennél a privátbanki ügyfelek körében ez a folyamat már korábban elkezdődött, egyértelmű az inflációkövető PMÁP térnyerése a máp+-szal szemben - közölte a bank. Jelenleg a privátbanki és a prémium banki ügyfélkörben is a PMÁP a legkedveltebb állampapír.

Az Erste Banknál viszont egyelőre nem jellemző, hogy az ügyfelek átrendeznék portfóliójukat és a máp+-ról inflációt követő PMÁP állampapírra váltanának. Ott továbbra is a máp+ a legnépszerűbb állampapír, mind a lakossági, mind a privátbanki ügyfelek körében. A K&H-nál is hasonló a helyzet, az állományok alapján jelenleg nem látható, hogy az ügyfélkör átváltaná a máp+ állományát, viszonylag konstans a PMÁP-állomány az elmúlt időszakban.