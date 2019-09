Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Alacsony forgalommal zárt a magyar tőzsde

Egy százalékkal esett a Mol-részvény ára csütörtökön. A vezető nyugat-európai tőzsdék pluszban zárták a kereskedést.

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe 19,64 pontos, 0,05 százalékos csökkenéssel, 40 534,28 ponton zárt csütörtökön. A részvénypiac forgalma 6,5 milliárd forint volt, a vezető részvények a Mol kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest - összesített az MTI.

Az európai piacok pozitív tartományban vannak, az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalásokat övező pozitív kommentárok támogatták az emelkedést - mondta Kocsis Márió, a Concorde Értékpapír Zrt. elemzője az MTI-nek. A reggeli órákban a kínai kereskedelmi minisztérium is pozitív hangot ütött meg a tárgyalásokkal kapcsolatban, aminek a hatása ugyancsak kedvező volt, ez tükröződik az európai piacokon. Az amerikai parketten ugyanakkor a washingtoni politikai vihar hatására mérsékelt csökkenés rajzolódik ki.

Az elemző szerint ez a két fő globális tényező - a kereskedelmi tárgyalások és a washingtoni politikai affér - mozgatta a piacokat. Ebben a környezetben a BÉT mérsékelten csökkent. Az OTP-nek a szerdai gyenge nap után sikerült fél százalék körüli pluszra visszapattannia. A vezető papírok közül a leggyengébb teljesítményt a Mol nyújtotta 1 százalék körüli esésével. Csütörtökön nem jöttek ki vállalati vagy egyéb hírek, a nemzetközi hangulat befolyásolta a mozgásokat a BÉT-en - mondta a szakértő.

A Mol árfolyama 30 forinttal, 1,02 százalékkal 2922 forintra csökkent, 927,1 millió forintos forgalomban.

Az OTP-részvények 80 forinttal, 0,64 százalékkal 12 590 forintra erősödtek, forgalmuk 4,2 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom ára 0,50 forinttal, 0,11 százalékkal 435,50 forintra nőtt, forgalma 185,8 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 5 forinttal, 0,10 százalékkal 5040 forintra emelkedett, forgalmuk 758,1 millió forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 4267,35 ponton zárt csütörtökön, ez 9,27 pontos, 0,22 százalékos csökkenés a szerdai záráshoz viszonyítva.

Emelkedéssel zártak a főbb európai piacok



A londoni FTSE-100 mutató 0,84 százalékos, a frankfurti DAX-30 0,44 százalékos plusszal, a párizsi CAC-40 mutató 0,66 százalékos emelkedéssel fejezte be a napot - írta az MTI.

Az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül az EuroStoxx50 0,55 százalékos nyereséggel zárta a kereskedést.

Az európai piaci szereplők csütörtökön az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktusok fejleményei mellett a GfK német fogyasztói hangulatindexének alakulására is figyeltek. A befektetők pozitívan értékelték, hogy a kínai kereskedelmi minisztérium csütörtökön közölte, szoros kapcsolatban állnak Washingtonnal, és arra számít, hogy előrelépést érnek el a főtárgyalók októberi egyeztetésein Washingtonban. A kínai kereskedelmi minisztérium azt is közölte, hogy kínai vállalatok jelentős mennyiségű szóját és sertéshúst vásároltak az Egyesült Államoktól. Az is javított a piaci hangulaton, hogy csütörtökön közzétett adatok szerint a várt stagnálás helyett enyhén emelkedett a GfK nürnbergi gazdaságkutató intézet októberre vonatkozó németországi fogyasztói hangulatindexe.

Az európai nagyvállalatok között a nap egyik vesztese az Imperial Brands brit dohányipari vállalat volt, profitfigyelmeztetése folytán részvénye csaknem 13 százalékos mínuszban zárt.

Az ABN Amro is több mint 12 százalékos veszteséggel zárta a napot, annak hírére, hogy a holland nagybank ellen vizsgálat indult pénzmosás gyanújával. A gyanú szerint a bank hosszú időn keresztül késve vagy egyáltalán nem tett bejelentést a gyanús tranzakciókról, és nem világította át megfelelően az ügyfeleket.

Az európai tőzsdezárás után a New York-i tőzsdén a 30 vezető iparvállalat DJIA indexe 0,38 százalék, a részvények szélesebb körét felölelő S&P500 index 0,48 százalék mínuszban volt, a technológiai papírok Nasdaq Composite mutatója pedig 0,79 százalék csökkenést jelzett.

Az európai tőzsdezárás után az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 31 cent (0,50 százalék) mínusszal, 62,08 dolláron állt.

Az arany unciánkénti ára 0,15 százalékkal, 2,25 dollárral 1514,55 dollárra emelkedett.

A nemzetközi bankközi devizapiacon egy euróért 1,0931 dollárt adtak a délután fél négykor jegyzett 1,0935 dollár után.

