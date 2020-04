ALTEO: 59 százalékos növekedés, de elmarad az osztalékfizetés

Az energiaszolgáltató vállalatnál elfogadták a tavalyi éves üzleti beszámolót. Az ALTEO eredményei jelentős növekedést, a megújuló energiában erősödést és erős pénzügyi immunrendszer meglétét mutatják, de a cég a járvány utáni gazdasági kiszámíthatatlanság miatt nem fizet most osztalékot.

Az ALTEO Csoport igazgatósága ülés tartása nélkül, a részvényesek személyes jelenlétének hiányában tartotta meg. A cégnél határozathozatallal fogadták el a 2019-es üzleti évre vonatkozó jelentést. A napirenden szereplő kérdések, előterjesztések és határozati javaslatok a társaság holnapján érhetők el.

Tavaly a társaság igen jelentős növekedést, 1,7 milliárd forintos működési eredményt ért el (ez a bázisadatokhoz viszonyítva 59 százalékos növekedést jelent). A társaság árbevétele 2018-hoz képest 6,9 milliárd forinttal (25,6 milliárd forintra) nőtt, e növekedéshez ráadásul minden szegmens hozzájárult: az energia kiskereskedelem szegmens növekedése jó példáját adja a portfólió organikus növekedésében lévő lehetőségeknek. A támogatott (KÁT) energiatermelés és a piaci termelés szegmensekben tapasztalható növekedés egyszerre a beruházási program és a meglévő kapacitások optimális hasznosításának az eredménye, míg az energetikai szolgáltatások üzletág teljesítménye mutatja, hogy lehetséges bővülés mind a belsős projektek, mind a harmadik felek részére értékesített szolgáltatások terén.

Az EBITDA 3,8 milliárd forint lett, ez 110 százalékos bővülés a bázisidőszakhoz képest. A sikeres gazdálkodás eredményeként az ALTEO 2019 végét 4,8 milliárd forint körüli készpénzállománnyal zárta, az MNB Növekedési Kötvényprogramjában való sikeres részvételének köszönhetően pedig adósságállománya hátralévő átlagos lejárati ideje jelentősen megnőtt. A hitellejáratok meghosszabbítása, valamint az a körülmény, hogy a csoport profitabilitását eredményező üzleti tevékenységek jelentős része nincs, vagy más ágazatokhoz mérten kevésbé van kitéve a globális válság miatti gazdasági visszaesésnek, az ALTEO vezetése szerint különösen erős pénzügyi ellenállóképességet biztosít a csoport számára a járvány okozta nehézségek leküzdéséhez - olvasható az ALTEO közleményében.

A COVID-19 járvány előidézte globális egészségügyi és gazdasági válsághelyzet az ALTEO működésére is hatást gyakorol. A cégvezetés a lehetőségekhez képest legbiztonságosabb működés feltételeinek megteremtését tűzte ki célul a munkavállalói, de az ügyfelei számára is. A társaság már március elején elkészítette a Pandémiás szabályzatát és felállított egy Pandémiás Irányító Testületét is, utóbbi tagjai a koronavírus járvány esetleges országos méretűvé válásával hajtják végre a szabályzatban foglaltakat.

Az ALTEO a dolgozói minél biztonságosabb munkavégzésének biztosítása és a folyamatos üzemmenet fenntartása mellett a pénzügyi biztonságra is kiemelt figyelmet fordít - áll a sajtóközleményben. Mivel a járvány gazdasági következményei nehezen prognosztizálhatók, az igazgatóság úgy döntött, hogy idén, kivételesen nem kezdeményezi osztalék kifizetését.

"A biztonságos üzemmenet fenntartásához elengedhetetlen a pénzügyi biztonság megőrzése is. A 2019-es évet az ALTEO 4,8 milliárd forintot meghaladó pénzállománnyal zárta, az ALTEO profitabilitását eredményező üzleti tevékenységek jelentős része jelen helyzetben nincs, vagy más ágazatokhoz mérten kevésbé van kitéve a globális makrogazdasági kereslet visszaesésének. Erre alapozom személyes meggyőződésemet, miszerint az elmúlt évek sikeres gazdálkodásának eredményeként az ALTEO pénzügyileg is erős immunrendszerrel rendelkezik a világjárvány okozta nehézségek leküzdéséhez. Pontosan ezért növekedési programunkat is folytatni kívánjuk a járvány ideje alatt is, hogy a válság elmúltával minél erősebb szereplőként vehessük ki részünk a talpra állás kínálta üzleti lehetőségek kihasználásában." - mondta ifj. Chikán Attila, az ALTEO vezérigazgatója.