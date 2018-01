Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Alulteljesítő volt a BUX

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 234,47 pontos, 0,58 százalékos csökkenéssel, 39 869,56 ponton zárt kedden. A részvénypiac forgalma 9,9 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest - írja az MTI.

Vegyes volt a kép, a leggyengébben az OTP teljesített 1,1 százalékos csökkenésével - mondta Nagy András, az Erste Befektetési Zrt. részvényelemzője az M1-en. A magyar bankpapír árfolyama ismét érintette a történelmi csúcsot - 10 980 forintot -, ezt a szintet elérve pedig a befektetők úgy döntöttek, hogy inkább profitot realizálnak. Ez érthető annak fényében, hogy az elmúlt két hónapban 10 százalékot emelkedett az OTP árfolyama - magyarázta.

A BUX 0,58 százalékos esésével alulteljesítő volt a nyugat-európai részvénypiacokhoz képest, ahol jellemzően emelkedést lehetett látni, a német részvénypiac például 0,2 százalékkal ment feljebb.

Nagy András kitért arra is, hogy a keddi kereskedésre két fő tényező hatott: az eurózónás munkanélküliségi adat, amely a várakozásoknak megfelelően 8,7 százalékra csökkent, valamint a német statisztikai hivatal 2017-re vonatkozó 2,2 százalékos GDP-növekedési prognózisa, ami 2018-at is jellemezheti. A következő napokban a részvényelemző szerint arra érdemes figyelni, milyen hírek jönnek a német nagykoalíció alakításával kapcsolatban. Hozzátette, ez elsősorban a német belpolitikát érintheti, de mivel Németország az eurózóna egyik legerősebb tagállama, ez az eurózóna egészének gazdaságára is kihathat.

A Mol árfolyama 8 forinttal, 0,26 százalékkal, 3082 forintra csökkent, 1,9 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 120 forinttal, 1,09 százalékkal, 10 850 forintra esett, forgalmuk 4,2 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom 4,50 forinttal, 0,96 százalékkal, 473 forintra erősödött, forgalma 502,8 millió forint volt.

A Richter-papírok 50 forinttal, 0,74 százalékkal, 6700 forintra gyengültek, forgalmuk 1,6 milliárd forintot ért el.

