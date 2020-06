Alulteljesítő volt a magyar piac

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 293,01 pontos, 0,77 százalékos csökkenéssel, 37 767,72 ponton zárt szerdán. A részvénypiac forgalma 12,7 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott az előző napi záráshoz képest - írja az MTI.

A Mol 27 forinttal, 1,38 százalékkal 1928 forintra gyengült, 2 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 180 forinttal, 1,52 százalékkal 11 650 forintra esett, forgalmuk 8,6 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom 2 forinttal, 0,52 százalékkal 390 forintra erősödött, forgalma 95,3 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 25 forinttal, 0,36 százalékkal 7040 forintra nőtt, forgalmuk 1,6 milliárd forintot ért el.

A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 3553,83 ponton zárt szerdán, ez 3,57 pontos, 0,10 százalékos csökkenés a keddi záráshoz viszonyítva.

A magyar piac alulteljesített. Az OTP és a Mol különösen gyenge volt, a Richtert iránykeresés jellemezte, végül a Magyar Telekommal együtt pluszban zárt - mondta Török Lajos, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője.

Európában jó hangulat volt, a német és a francia index is fél százalék körüli pluszban fejezheti be a kereskedést. A tengerentúlon az iránykeresés jellemző. Nyitáskor még minden részvényindex a pozitív tartományban tartózkodott, a magyar piac zárása előtt a Dow Jones index és az S&P 500 már enyhe mínuszban, míg a Nasdaq közel fél százalékos pluszban volt. Az Egyesült Államokban kicsit felerősödtek a koronavírussal kapcsolatos félelmek, Texasban például folyamatosan emelkedik a megbetegedések száma. A turisztikai cégek jelentősebb mínuszban is vannak, a légitársaságok közül nem egy 5 százalék körüli mínuszban nyitott - mondta.