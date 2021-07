Közel 15 százalékot száguldott hétfő reggelre a legnagyobb kriptodeviza, a bitcoin árfolyama, egészen 39681 dollárig, majd innen korrigált vissza 39 ezer dollár alá a délelőtti kereskedésben. A rég nem látott 40 ezer dolláros szint felé arra a hírre vett lendületet a kurzus, amely szerint a legnagyobb online kereskedőcég, az Amazon.com annak fizetőeszközként való elfogadását fontolgatja - adta hírül a Bloomberg. A nagy érdeklődés átragadt a többi kripotdevizára is, azok is többnyire erősödtek a hét első kereskedési napjának elején.

Az Amazonos hír adta lendületet erősíthette a túlzottan nagy eladási pozíciók zárása is - mondta a hírügynökségnek Vijay Ayyr, az ázsiai Luno nevű kriptodeviza tőzsde szakértője. Az Amazon múlt héten jelentetett meg egy álláshirdetést, amelyben digitális fizetőeszközök terültre keresnek embert vezető pozícióba, s ez indította be a spekulánsok fantáziáját a kereskedőlánc terveivel kapcsolatban. Ráadásul idén már korábban is vett fel az Amazon embereket olyan pozíciókba, amelyek kifejezetten a kriptodevizás fizetési forgalommal hozhatóak kapcsolatba.

QP | Quality Placement

Ráadásul a hét végén az árfolyamnak sikerült áttörnie 50 napos mozgóátlagát, ezt többen kedvező technikai jelnek vélték. A hírek szerint ma reggel egyébként összesen 700 millió dollárt értékben likvidáltak bitcoin eladási pozíciókat, a Bybt.com adatai szerint ez több, mint az elmúlt három hónapban bármikor.

A bitcoin ára a mostani megugrás ellenére is jelentősen elmarad április közepén elért, 65 ezer dollár körüli csúcsától, igaz, most már eltávolodott az azóta elért 27 ezer dollár körüli mélyponttól is. A kriptodevizának nem tettek jót a kínai állam drasztikus lépései, amellyel korlátozták annak energiaigényes bányászatát, de az Európában és az Egyesült Államokban készülő szigorítások sem.