Egyre nagyobb teret nyer a befektetők körében a forgatókönyv, amely szerint a világ legnagyobb gazdasága legfeljebb puhán landol, de nem süllyed majd recesszióba – derül ki a Bloomberg 331 befektető megkérdezésével készült felméréséből.

A megkérdezettek arra számítanak, hogy a vezető, S&P 500-as részvényindex veszteségei 10 százalék alatt maradnak akkor is, ha a 10 éves amerikai államkötvények hozama ismét emelkedni kezdene, és elérné a 4,5 százalékot. Ez lehetővé tenné, hogy az index megőrizze idei 18 százalékos nyereségének jó részét.

Ha magasabb kamatok és kötvényhozamok jönnek, az valószínűleg annak lesz köszönhető, hogy a gazdaság pozitív meglepetést okoz. Ekkor viszont a részvények jobb választásnak bizonyulhatnak a kötvényeknél

– vélte Christopher Hiorns, az EdenTree Investment Management Ltd. portfóliómenedzsere.

Az amerikai 10 éves államkötvények hozama augusztusban 16 éves csúcsra, 4,36 százalékra emelkedett. Ennek oka, hogy az amerikai gazdaság tartós rugalmassága miatt a befektetők úgy vélik, a kamatlábak továbbra is magasak maradnak. A hozamok megugrása az S&P 500 számára február óta a legrosszabb hónapot hozta augusztusban.

Mivel a Federal Reserve kész arra, hogy a kamatokat mindaddig magasan tartsa, amíg az infláció meggyőzően megközelíti 2 százalékos célját, a hozamok további emelkedésére van még lehetőség. Erre utalt Loretta Mester, a Clevelandi Fed elnöke pénteken, amikor kijelentette, az infláció a közelmúltbeli javulás ellenére továbbra is túl magas.

A piaci stratégák azonban arra számítanak, hogy a 10 éves hozam 4,5 százalék közelében éri el a csúcsát. Ezen a szinten a HSBC Holdings Plc amerikai részvénystratégái az S&P 500 index év végi célárát 4600 pontról 4500 pontra csökkentenék, azonban még ez is 17 százalékos hozamot jelentene 2023-ban.

Innen már nehéz az út felfelé

A részvények további emelkedése innen már sokkal nehezebb lehet. Egy olyan környezetben, ahol a kétéves amerikai hozamok alig valamivel 5 százalék alatt maradnak, nagyon optimistának kell lenni a cégek nyereségnövekedésével kapcsolatban ahhoz, hogy lemondjunk a kockázatmentes hozamról – mondta Ven Ram, a Bloomberg MLIV szakértője.

A felmérés szerint a befektetők többsége arra számít, hogy a 10 éves inflációval védett amerikai államkötvények hozama öt év múlva alacsonyabb lesz. Ez azt jelzi, hogy a reálkamatlábak – a nominális kamatlábak mínusz infláció – csökkenni fognak.

A részvények és a kötvények közötti korreláció 2022 eleje óta pozitív, mivel a piacok készültek arra, hogy a Fed szigorít a szárnyaló infláció megfékezésére. A felmérésben résztvevők valamivel több, mint 50 százaléka azonban most arra számít, hogy ez a kapcsolat az év végére negatívba fordul, és visszatér az évszázada megszokott trend. Azaz ha esnek a hozamok, emelkednek a részvények.

Ugyanakkor a felmérés szerint a befektetők 59 százaléka még mindig életképes befektetési stratégiának tartja a 60 százalékban részvényekből és 40 százalékban kötvényekből álló portfólió kiépítését. Az ilyen portfóliók tavaly a két eszközosztály egyidejű esése miatt olyan rosszul szerepeltek, amire 2008 óta nem volt példa. Idén azonban már 12 százalékot hozhatott ez a stratégia.

Az amerikai részvények idei emelkedésének ereje és tartóssága több piaci szereplőt is meglepett, azonban ezt sokan indokoltnak látják a magas kamatlábak mellett is megmaradó gazdasági növekedés miatt. A nagy tech-cégek kiemelkedő teljesítménye segített fenntartani a jó hangulatot, amelyet a mesterséges intelligenciával kapcsolatos őrület is támogatott – emlékeztet az összefoglaló.

Eljöhet az érték ideje a növekedés helyett

Azonban pont itt rejlik az igazi veszély is. A Bloomberg felmérése szerint a legtöbb válaszadó úgy látja, a tartósan magasan ragadó kamatok az ingatlanpiacot és a technológiai szektort veszélyeztetik leginkább, míg a helyzet legnagyobb nyertesi több 50 százalék szerint a bankok lesznek.

A magas értékeltségű részvényekkel – ilyenek a tech szektor képviselői – kapcsolatos aggodalmat tükrözi az is, hogy több mint 50 százalék szerint az úgynevezett value, azaz erős fundamentális háttérrel rendelkező részvények az év végére utolérik, vagy akár felül is teljesítik majd a növekedési részvényeket. Idén az utóbbi csoportot követő S&P 500 Growth Index 2020 óta a legnagyobb mértékben teljesítette felül az S&P 500 Value Indexet.