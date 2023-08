Nagyot kell húzni a második félévben, hogy kitartson a tőzsdei jókedv

Eddig úgy tartott ki a jókedv az amerikai tőzsdéken, hogy a vállalati nyereségek nem voltak igazán fényesek. Ez is elég volt azonban ahhoz, hogy a részvényárfolyamok masszívan emelkedjenek a tavaly őszi mélyponthoz képest. Most már azonban illene a cégeknek is jó profitszámokat produkálniuk ahhoz, hogy kitartson a lendület.