A tágabb értelemben vett kelet-közép-európai régió – és benne különösen a magyar – a 2021-es remek teljesítménye után 2022-ben is az egyik legizgalmasabb részvénypiac lehet a világon – állapította meg Kocsi János, az Amundi Alapkezelő részvényportfólió-menedzsere. Az okok nagyrészt a fejlett piacokon, azon belül is elsősorban az Egyesült Államokban keresendők.

A globális tőkepiacokon évtizedes rezsimváltás szemtanúi lehettünk az év elején. Ezt az váltotta ki, hogy az amerikai Fed által kilátásba helyezett kamatemelések és a mennyiségi szigorítás (QT) miatt az amerikai államkötvények nominális és reálhozama is gyorsan emelkedni kezdett. Ennek eredményeként 18 000 milliárd dollárról egy év alatt 7 500 milliárd dollárra csökkent a negatív hozamú kötvényekben lévő tőkeállomány.

Nagyrészt ez volt az a puffer, ami az elmúlt években minden tőzsdei korrekciónál megmozdult, „belevásárolt a zuhanásba” és ezzel elhárította a nagyobb zuhanás veszélyét. Ezzel párhuzamosan az amerikai fiskális politika is ellőtte a puskaport, a koronavírus-járvány alatt szétszórt „helikopterpénzből" befektetők tőkéje is elolvadni látszik. Így – bár a 7500 milliárd dollárnyi negatív hozamú kötvény még mindig jelentős erő – lényegesen meggyengültek a részvénypiac támasztékai.

Az új helyzetben új szektorok a nyerők

E környezetben a piacok újraárazták a hagyományos (ciklikus) szektorok papírjait és a növekedési (zömmel technológiai) részvényeket. A továbbra is erős gazdasági növekedés miatt a jelentős profitot termelő hagyományos cégek árfolyama stabilabb maradt, szemben a ma még nem nyereséges, de nagy növekedés előtt álló cégek árfolyamával, akiknek a jövőbeni profitját most már nagyobb diszkonttal számítják be a befektetők az értékelésükben.

Előbbiek közül a pénzügyi szektor részvényei az emelkedő kamatkörnyezet miatt, az energiatermelő szektorok papírja pedig a 90 dollár körüli hordónkénti olajár, valamint a rekordokat döntögető gáz- és áramárak miatt még külön is emelkedtek.

Ráadásul ez a két tényező a közeljövőben is maradhat, hiszen a beinduló ár-bér spirál további kamatemeléseket vetít előre, a zöld átmenet és az orosz-ukrán, illetve orosz-amerikai feszültség pedig a magas energiaáraknak kedvez, ami tovább növelheti az inflációs fenyegetést. Ezzel szemben a techrészvényeket – a fix kamatozású kötvényekhez hasonlóan – hamarabb leterítheti a Fed által szorgalmazott mennyiségi szigorítás.

Ehhez képest a pénzügyi és az energia, illetve más árupiachoz kapcsolódó részvények árfolyama még mindig nem túlárazott, és itt jön képbe a közép-kelet-európai régió – mondta Kocsi János. A tágabb értelemben vett régió (magyar, lengyel, cseh, román, osztrák, görög, orosz) részvénypiacai hemzsegnek a ciklikus szektorok papírjaitól. Például a CETOP indexben szereplő részvények majdnem háromnegyede köthető a pénzügyi, valamint az energia-termelés szektorokhoz, ebből kifolyólag a nyomás alatt lévő növekedési papírok aránya rendkívül alacsony a többi releváns földrajzi régióhoz képest.

Kocsi János szerint a régiós papírok a 2021-es szárnyalás ellenére még mindig jelentős diszkonton forognak az európai, valamint a többi fejlődő piaci részvényekhez képest. Ehhez a CE4 országok esetében jellemzően 4-5 százalékos reál-GDP növekedés is társulhat idén, ami ugyancsak a ciklikus részvényeknek kedvez.

A magyar részvények ígéretesek maradnak

Különösen jól illeszkedik a fenti „részvényrotációs” történetbe a magyar részvénypiac a bank- és az olajszektor relatíve nagy súlya miatt. A magyar részvények átlagos, profitarányos árazása közel történelmi mélységekben van (még a román részvényeknél is olcsóbbak a hazai papírok), annak ellenére, hogy a blue chip-ek üzleti környezete rég volt ennyire kedvező – mondta Kocsi János. Egyrészt az Amundi előrejelzése szerint idén 4,5, jövőre pedig 4,4 százalékkal növekedhet a magyar reál-GDP ami a ciklikus papírok esetében támogató lehet, másrészt az összes magyar bluechipnek van saját vállalat- és szektorspecifikus oka is az erősödésre.

Ugyanakkor, a magyar részvénypiacot nem véletlenül árazzák diszkonttal a befektetők – véli az elemző. A választások közeledtével újfent megnőtt a bizonytalanság, a már zajló kampány hatással van a hazai gazdasági folyamatokra, például az üzemanyagár-befagyasztás formájában vagy a kamatplafon bevezetésével. Bár ezek az intézkedések egyelőre csak kis mértékben hatnak az érintett vállalatok fair értékére, sokat lendítene a magyar papírok megítélésén, ha ez a fajta bizonytalansági faktor csökkenne.

A pozitívumok közé tartozik, hogy a magyar jegybank hathatós reakciója a megemelkedett inflációs környezetre erősítette a monetáris politika hitelességét, amivel az ország – és ezáltal a részvénypiac – befektetői megítélésén is rengeteget javított. Az Amundi az MNB-nél magasabb, 6 százalék körüli inflációval számol az idén. A magyar részvénypiac hosszú távú kilátásait a hathatós versenyképességi intézkedések (az oktatás, az egészségügy, és a nyugdíjrendszer reformja, állami vállalatok hatékonyságának növelése, a jogszabályalkotás kiszámíthatósága) segítenék, mert a nemzetközi befektetők ezekre különösen érzékenyek.

Ugyancsak erős árfelhajtó erő lenne a magyar piacon az orosz/ukrán konfliktus elcsitulása. Összességében a magyar mellett a lengyel, valamint az orosz részvénypiac esetében is elmondható, hogy az árazási diszkont nem kevés politikai és geopolitikai kockázatot foglal magába, de a nagyobb kockázattűrő képességű és hosszú távon gondolkodó befektetők számára vonzó lehet, hogy ezen veszélyek minimális enyhülése is komoly felpattanást eredményezhet a rendkívül alacsony árazási szintekről.