Az Aramco nettó nyeresége 42,4 milliárd dollárra emelkedett a szeptember 30-ig tartó három hónapban az egy évvel korábbi 30,4 milliárd dollárról – közölte a szaúdi állami olajvállalat a beszámolójában. Bár csak alig, de meghaladta a Reuters által megkérdezett 16 elemző 41,7 milliárd dolláros nettó profit-előrejelzésének mediánját.

„Az Aramco erős eredménye és rekordszintű szabad cash flow-ja a harmadik negyedévben megerősíti képességünket arra, hogy alacsony költségű, alacsonyabb szén-dioxid-intenzitású upstream termelésünkkel és stratégiailag integrált upstream és downstream üzletágainkkal jelentős profitot termeljünk” – mondta Amin Nasszer vezérigazgató.

A vállalat szabad cash flow-ja 45 milliárd dollárra nőtt az egy évvel korábbi 28,7 milliárd dollárról. A harmadik negyedévben 18,8 milliárd dolláros osztalékot jelentett be, ami megfelel saját célkitűzésének, és amelyet a negyedik negyedévben fizetnek ki.

Az Aramco mellett más olajcégek is hasítani tudtak az energiaválság közeptette: az Exxon Mobil és a Chevron is erős vagy rekordot döntő eredményekről számoltak be az elmúlt hetekben. Az olajipari vállalatok profitáltak a nyersolaj és a földgáz árának emelkedéséből, amely világszerte növelte az inflációt, és felerősítette a vitát az ágazat intenzívebb adóztatásáról.

Nincs vége még az olajkorszaknak a szaúdiak szerint

„Bár a globális nyersolajárakra ebben az időszakban hatással volt a folyamatos gazdasági bizonytalanság, hosszú távú véleményünk szerint az olajkereslet az évtized hátralévő részében tovább fog nőni, mivel a világnak megfizethetőbb és megbízhatóbb energiára van szüksége” – mondta Nasszer az Aramco hosszabb távú várakozásairól.

Az szaúdi társaság által bejelentett nettó nyeresége, bár éves összehasonlításban magasabb volt, a második negyedévben elért rekordnál kissé alacsonyabb lett. A nettó profitot részben ellensúlyozta a kitermelési díjak növekedése is, amely nagyrészt az erősebb nyersolajárak és a nagyobb értékesítési volumen következtében magasabb átlagos tényleges jogdíjrátának tudható be. A jogok költségei és egyéb adók több mint kétszeresére, 24,3 milliárd dollárra nőttek a harmadik negyedévben az előző évi 10,48 milliárd dollárról.

