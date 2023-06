A köztudatban elterjed, hogy az arany klasszikus menekülőeszköz válságok, pénzügyi turbulenciák idején.

Ez bizonyos mértékig így is van, ilyenkor gyakran megemelkedik az aranyár, de nem feltétlenül ér el új csúcsot, márpedig ahhoz, hogy tartósan is értékálló legyen, a valamilyen mértékben mindig inflálódó dollárhoz képest hosszú távon fel kell értékelődnie, azaz új csúcsokat elérni.

Az elmúlt fél évszázad

Ez a gyakorlatban meg is valósul, hiszen a bretton woods-i rendszer felbomlása után, amikor unciánként 35 dolláron rögzítették az árfolyamot, rögtön megindult az emelkedés, és az elmúlt ötven év alatt 2000 dollárra ért fel az árfolyam, persze nagy hullámzásokkal.

Az első nagy emelkedő trend a hetvenes években zajlott le, amikor az olajválságok hatására tartósan magas lett az infláció. Ezt követően bő két évtizedig gyengült az ár, majd a kétezres évek elején újra emelkedni kezdett, és épp a 2008-as válság idején érte el korábbi csúcsát, ám áttörni érdekes módon csak a válság után tudta.

Ennek oka az volt, hogy a válság után döntöttek úgy a jegybankok, hogy újra nagyobb szerepet kap portfóliójukban az arany. Egy gyors felfutás után azonban újra csökkent az ár, majd a 2020-as világjárvány hozott emelkedést, de az előző árfolyamot csak kevéssel sikerült megdönteni, ekkor került 2000 dollár fölé az ár.

Bázisépítés

Az érdekesség, hogy azóta is ez a szint jellemző, de úgy, hogy közben visszaesések is zajlottak, majd a tavalyi Ukrajna elleni orosz támadás idején ismét megugrott az ár, és ugyanott tetőzött, mint a járvány elején: 2070 dollár körül.

A háború azonban a pénzpiacokat nem viselte meg, inkább a élelmiszer-, és energiaárak átmeneti megugrása jelentett problémát, alaposan megnövelve az inflációt.

Arany, 10 év. Kép: stooq.com

Eközben visszaereszkedett az arany egészen 1600 dollárig, majd idén újra erősödött, és májusban harmadszor is elérte a 2070 dollár körüli értéket, onnan eddig szerényebb mértékben esett vissza.

Az érdekes az, hogy a válságjelenségek múlása, az infláció csökkenése ellenére magasan maradt az ár. Ráadásul, és ez az igazán lényeges: az eddigi csúcs háromszori megérintésével egy olyan formáció állt elő, ami a technikai elemzés szabályai szerint igen gyakran jelentős emelkedés előjele szokott lenni (bázisépítés).

A negyedik az igazság

Rendszerint, ha a többszöri tesztelés által erős ellenállássá vált szint (ezesetben 2070 dollár) negyedszerre áttörésre kerül, akkor óriási felfelé mozgás következhet.

Ez így volt a 2008-as válság idején, illetve utána is: a válság alatt háromszor jutott fel az ár 1000 dollárig, majd esett vissza onnan, végül a válság múlásakor törte át nagy erővel a szintet, és 2-3 év alatt majdnem megduplázódott az árfolyam.

Előre persze sosem tudhatjuk, hogy milyen tényleges ármozgás következik, a jelenlegi formáció azonban növeli az esélyét annak, hogy most is következhet egy kitörés és egy jelentősebb áremelkedés.

Hogy a vevőket mi hajtaná, azt ilyenkor nem lehet tudni, ugyanis ha tudnánk, már most sokan vásárolnának, és ezzel azonnal be is teljesítenék a vélelmet, az árba rögtön beépülne a várakozás.

Hajtóerő

Ilyenkor utólag derül ki, mi a hajtóerő. Ez lehet a jegybankok egy részének további tartaléknövelése, de ugyanúgy lehet, hogy sok befektető a kriptodevizák helyett ismét a régi, jól bevált aranyat választja, miután előbbieknél a gyors növekedés időszaka jó eséllyel lezárulhatott.

Az sem kizárt, hogy az elhúzódó háború hatására döntenek sokan a történelem során mindent átvészelt nemesfém megvétele mellett.

Csak lehetőség

Hangsúlyozzuk, hogy a grafikon alapján ez csak egy lehetőség, jó beszállási lehetőséget akkor szokott adni, ha megvalósul a kitörés, és rövid időn belül nem esik vissza az ár az áttört szint alá, de azt visszatesztelheti, ezt gyakran meg is teszi.

Ilyenkor az első nagy emelkedési hullámot épp ezek a technikai jelzés alapján történő vételek okozzák, de ha nem jönnek utána a tartósabb vásárlók, a kitörés fals lesz, az árfolyam visszazuhan.

Erre az esetre célszerű lehet stop loss megbízást adni nem sokkal a szint alatt, ha valaki a kitörést akarja meglovagolni, de nem szeretne nagy kockázatot vállalni rövid távon.