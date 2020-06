Aranyvásárlásba kezdtek a magyarok

Akik az év elején vásároltak 1 uncia (31,1 gramm) aranyat 1518 dollárért, júniusra akár 228 dollár nyereséget is realizálhattak. Ennek itthon is érződött a hatása: Magyarországon a március 11-i veszélyhelyzet kihirdetésével szó szerint megrohamozták az üzleteket a befektetési aranytömbökért. A BÁV nyolcszoros forgalmat bonyolított.

Az év elején még az amerikai-iráni konfliktus hatására emelkedett az aranyár, ekkor a szakértők arra hívták fel a figyelmet, hogy a geopolitikai konfliktusok idején az arany jobb befektetés, mint az olaj, ráadásul a gyengélkedő dollár, a növekvő infláció és a gyengülő gazdasági mutatók is mind az arany további erősödését vetítették előre. A koronavírus-járvány miatti bizonytalanság februárban még erősen ingadozó aranykurzust eredményezett, ami miatt március 19-én már az 1465 dolláros mélypontot is elérte az unciánkénti ára.

Aztán a New-York-i Fed (Federal Reserve Bank of New York) bejelentette, hogy korlátlan mennyiségben vásárol fel állampapírokat és jelzálogleveleket, hogy ezzel támogassák az amerikai gazdaságot, a hír hatására ismét kilőtt az aranyárfolyam. A lendület pedig még mindig tart. Közben viszont a világ fizikai aranykészletei gyakorlatilag elfogytak, mert a tömbök öntödéi is leálltak a betegség miatt. Áprilisban az aranyárfolyam már az 1700 dolláros lélektani határt is elérte. Nem véletlen, hiszen ebben az időszakban már egyértelműen lehetett látni, hogy a vírus ellen csak karanténnal lehet küzdeni, ami magával hozza a gazdasági visszaesést.

Ha jön egy második hullám, illetve az ez iránti félelem is csak fokozza a gazdasági bizonytalanságot, ami mind az arany felé irányíthatja a befektetőket, ennek nyomán az év végére akár a 2000 dolláros unciánkénti ár sem elképzelhetetlen.

Ennek fényében elég biztos befektetésnek tűnik az aranyvásárlás, ami itthon is éreztette a hatását: miután a BÁV-nál márciusban kifogytak az aranytömb készletek, közel háromszorosára nőtt az ékszerek forgalma. Az ékszergalériák bezárásával a kereslet az online ékszeraukciókra tevődött át. Júniusban egyre többen adják el aranytömbjeiket, miközben ezekért már sorban állnak az új vevők.

Míg februárban a BÁV 60 millió forint befektetési aranytömb forgalmat bonyolított le, márciusban, a veszélyhelyzet elrendelése után, ez a szám közel nyolcszorosára emelkedett. Az aranytömböket készítő gyárak bezárásával, és az aranyár hullámzásával, az egyre növekvő kereslet áttolódott a klasszikusan lakossági befektetésnek számító aranyékszerek és az arany fizetőeszközök felé. A BÁV-nál közel háromszoros forgalomnövekedést regisztráltak márciusban az ékszergalériákban, majd miután a hónap végén az üzletek a járványügyi szabályozásnak eleget téve bezártak, a forgalom az online ékszeraukciókra tevődött át - írja közleményében a szervezet.