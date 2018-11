Árrobbanást hozhat az emberi restség

Elmaradtak a befektetések a bányászati iparban az egész világon, ami pedig odavezet, hogy nem bővül a kínálati oldal a piacokon. Ha a felhasználás növekszik, óriási drágulást hozhatnak az elmaradt fejlesztések.

"Csak a döglött hal úszik az árral" - mondta Lao-ce Kr. e. 6-5. században élt kínai filozófus, és ennél jobban jelenleg semmi sem írja le jobban azt az árupiaci pozíciófoglalást, amelyre egyre több befektető és bróker játszik. A piacokon jelenleg padlón van a fémek ára, a pillanatnyi olcsóság pedig nem fest jó képet a világgazdaság jövőjéről.

Az olyan kiterjedt felhasználású termékek, mint a feldolgozatlan réz, cink vagy vas hosszútávú és jelentős áresése eddig mindig azt jelezte előre, hogy válság jön. Idén pedig pont ezt mutatja a réz árfolyama, amely 15 százalékkal csökkent az elmúlt öt évben, de a júniusi csúcshoz képest a mostani 2,70-2,75 fontonkénti dolláros kurzus 18 százalékos esést jelent. Ez pedig túlkínálatot mutat, ami amiatt következhetett be, hogy a Donald Trump elnök által meghirdetett kereskedelmi háború bizalmatlanságot eredményezett, a cégek ugyanis nem merték felvásárolni a nyersanyagokat, visszavágták a fejlesztési beruházásaikat.

A legtöbb elemző szerint a logika azt diktálja, hogy a nyersanyagárak tovább esnek, sokan mégis egyre inkább bikapiacra készülnek hosszútávon. Ez viszont minden átlagembernek rossz hír: ha bejön a tippjük és a réz, valamint a gyakran használt fémek drágulnak, akkor annak az okostelefonok árától kezdve a házépítéseken át a konzerv élelmiszerekig mindenre hatása lehet. Az infláció pedig tovább pöröghet, ami a 2020-ra egyre gyakrabban jósolt válsággal karöltve semmi jót nem jelent.

Elmaradtak a beruházások

Az árutermelők elmaradt befektetései hosszútávon a nyersanyagpiacokon nagy áremelkedéséket eredményezhetnek. A réz, a nikkel és az alumínium ára a következő években több mint 40 százalékkal meghaladhatják a korábbi szinteket - véli egyre több portfóliókezelő a Wall Street Journal szerint.

Arra alapozzák ezt, hogy a globális bányászati cégek az öt évvel ezelőtti egyharmadát költik el fejlesztésekre. Nagyjából 40 milliárd dollárt fordítanak az új projektekre évről évre, harmadát az öt évvel ezelőtti 120 milliárd dolláros értéknél - magyarázza a Wood Mackenzie árupiaci tanácsadó-iroda.

Aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az USA-Kína tarifák lassítják a növekedést, és fájdalmat okoznak az árucikkek iránti keresletnek, főként az elmúlt hetek adatai alapján.

"Hihetetlenül erős bikapiac vár a fémek piacára, ami az inflációval karöltve erős dráguláshoz vezethet" - mondta Stephen Gill, a Pala Investments ügyvezetője.

Az elemzők szerint a fémekbe való befektetés hiánya nagyon hasonló az olajpiaci eseményekhez. Az új projektekre fordított kiadások 25 százalékos csökkenése 2015-ben és 2016-ban egy olyan rally helyszínévé vált, amely az idei nyáron közel négyéves csúcsot eredményezett. Tehát négy éven belül a fémpiac is elszállhat, erre utaló jel az is, hogy az MSCI World Metals and Mining index az elmúlt öt évben 20 százalékkal csökkent, ami már a technikai rajz alapján is felpattanást valószínűsít.

Koppanás lesz a vége

A bányászati ​​szerződéseket - a negyedik egymást követő évben - körülbelül 40 milliárd dollárra becsülik, ez kevesebb mint a harmada a rekordot hozó 131 milliárd dolláros 2011-es évnek. Vagyis tőkehiánytól is szenvednek a cégek, amit csak tetéz, hogy a világkereskedelem bizonytalansága ebben az évben még inkább visszatartotta a bányászokat az új projektek üzembe helyezésétől. A vállalatok szintén foglalkoznak a feltörekvő piaci kormányokkal, amelyek egyre nagyobb részesedést és nyereséget akarnak a kitermelésekből és szigorúbb szabályozást vezetnek be.

Az amerikai rézbányász Leigh Goehring, a Goehring & Rozencwajg Associates ügyvezető partnere épp a kellemetlen környezet és az elmaradó fejlesztések miatt várja, hogy a kereslet folyamatos növekedése mellett a stagnáló kínálat árrobbanást fog hozni. Márpedig ez motorja lesz majd az inflációnak is, mert a késztermékek árában is megjelennek majd a magasabb költségek. Vagyis a fogyasztók nyöghetik végső soron azt, hogy a bányászok inkább a részvényeseknek fizetnek, mint a kitermelésüket fejlesztenék.

