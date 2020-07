Átszakadt a forint ellenállása

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben keddre virradóra a nemzetközi devizakereskedelemben - írja az MTI.

Június 19-én még 345,86 forinton fejezte be a hetet az euró, a hónap végén minden nap gyengült a forint a közös európai fizetőeszközhöz képest, a jegybanki kamatvágás hatására már 2,5 százalék körüli mínuszban volt az árfolyam. Utána szépen lassan visszaerősödött a forint és a 350-es kurzus felé indult el, de most újra visszalépett a 355-ös támaszhoz, amelyet kedd reggel át is vitt.

Az eurót 8:00-kor 355,19 forinton jegyezték, magasabban az előző esti 354,33 forintnál. Kérdés, hogy a gyengülés folytatódik-e, elemzők szerint a forint támadások célpontja lehet.

Emelkedett a dollár és a svájci frank jegyzése is, a dollárt kedden reggel 313,23 forinton jegyezték a hétfő esti 311,64 forint helyett, a svájci frank jegyzése pedig 332,52 forintra ment fel 331,46 forintról.