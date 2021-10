Az előzetes várakozásokat jelentősen meghaladó érdeklődés miatt már a jegyzés harmadik napját követően lezárták az AutoWallis eredetileg 16 napra tervezett lakossági részvényjegyzését. A hétfőn indult jegyzési időszak harmadik napjának végéig több mint 2,8 milliárd forint összegű részvényjegyzési igényt adtak le a lakossági befektetők a forgalmazó OTP Banknál a 122 forintos részvényenkénti maximális kibocsátási áron, ezzel meghaladták a számukra előzetesen meghatározott maximum 1,5 milliárd forintos keretet.

Ennek és az MNB által jóváhagyott befektetési tájékoztatóban foglaltak alapján az AutoWallis a forgalmazó OTP Bankkal közösen a jegyzés harmadik napját követően, 2021. október 28. 00:01 perckor lezárta az előzetesen 16 naposra tervezett lakossági jegyzést. Fontos, hogy a befektetési tájékoztató lehetőséget biztosít arra, hogy az AutoWallis az intézményi értékesítés céljára szánt mennyiségből 500 millió forint kibocsátási értékű részvényt átcsoportosítson a lakossági értékesítés céljaira, továbbá arra is, hogy az átcsoportosítás eredményeképp megemelt kibocsátási összértékét (2 milliárd forint), mint a lakossági értékesítésre vonatkozó maximális kibocsátási értéket 25 százalékkal megnövelje (2,5 milliárd forintra) és az így megnövelt kibocsátási értékig túljegyzést elfogadjon.

Erről az AutoWallis csak a teljes, intézményi befektetőket is magában foglaló jegyzési periódus végén dönt az OTP Bankkal, mint forgalmazóval egyetértésben. Székely Gábor, az AutoWallis befektetési igazgatója elmondta, hogy komoly sikernek könyvelik el a minden várakozást felülmúló lakossági érdeklődést. Hozzátette, hogy az AutoWallis tranzakciója nem csak a társaság szempontjából fontos mérföldkő, hanem a Budapesti Értéktőzsde szabályozott piacán is, melyen 2017 óta nem volt nyilvános részvénykibocsátás. Székely Gábor kiemelte, hogy a lakossági értékesítési időszak korábbi időpontban történtő lezárása nem érinti az intézményi értékesítés ütemtervét, a 2021. november 2-9. közötti jegyzési időszakot. Kazár András, az OTP Bank tőkepiaci kibocsátási területének vezetője elmondta, hogy a mostani részvényjegyzés keretében az OTP Bank, történetében először, online és telefonos részvényjegyzési lehetőséget is kínált, és az új innovációknak köszönhetően a csatornák kiválóan, zavartalanul működtek.