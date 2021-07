Az amerikai tőzsdék zárva tartanak hétfőn, de a nemzetközi nyersanyagpiacokon és a devizapiacokon zavartalanul folyik a kereskedés. Az amerikai tőzsdeindexek határidős jegyzései rekordokkal kacérkodnak. Az olajár emelkedőben van, a hat legfontosabb nemzetközi fizetőeszközzel szembeni árfolyama alapján kalkulált dollár-index 12 heti csúcs közelében jár 92 pont felett - írja az MTI.

Az OPEC tagországokat és a szervezeten kívüli nagyobb olajtermelőket összefogó informális együttműködés, az OPEC+ pénteken önkéntes termeléskorlátozási kvótájának részleges kivezetését tervezte az év végéig. Ennek értelmében augusztus és december között havi lépésekben összesen napi 2 millió hordóval növelnék a termelésüket. A kvótából a jövő évre fennmaradó részt pedig április helyett 2022 végére vezetnék ki. A megállapodást az Egyesült Arab Emírségek blokkolta, a tárgyalások így hétfőn is folytatódnak.

A Brent nyersolaj ára délután három órakor 0,22 százalékkal állt magasabban a nemzetközi kereskedelemben hordónként 76,34 dolláron, a WTI ára pedig 0,29 százalékkal ment fel 75,38 dollárra. Az év eleje óta a Brent ára 49 százalékkal, a WTI ára 58 százalékkal emelkedett.

A dollár-index 0,04 százalékkal emelkedett 92,26 pontra. Az eurót 1,1864 dolláron jegyzik, változatlan árfolyamon. Az arany spot ára 1792,12 dolláron áll unciánként, ami 0,27 százalékos napi emelkedésnek felel meg.

Pénteken az amerikai tőzsdeindexek nyereséggel zártak. Az S&P-500 index a hetedik egymást követő kereskedési napot fejezte be emelkedéssel, pénteken újabb zárási rekordot állítva be. Rekordon fejezte be a kereskedést a Nasdaq Composite index is. A DJIA-index is nyereséggel zárt, miután nap közben négy heti csúcsot érintett. Az év eleje óta a DJIA és Nasdaq indexek 13 százalékkal emelkedtek, az S&P index pedig 16 százalékkal - írja az MTI.