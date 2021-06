Sikeres volt az Új nemzedék EU nevű, a helyreállítást segítő gazdaságélénkítési terv első forrásbevonási művelete, amelynek célja Európa gazdasági és társadalmi helyreállítása a koronavírus-válság után. Ez az eddigi legnagyobb intézményi kötvénykibocsátás Európában. A 10 éves lejáratú kötvény iránti nagy érdeklődésnek köszönhetően a bizottság kedvező árazási feltételeket ért el - mondta Leyen az MTI tudósítása szerint.

A helyreállítási alap finanszírozása érdekében az Európai Bizottság legfeljebb 800 milliárd euró forrást fog bevonni a 2026 végéig hátralévő időszakban a tőkepiacokról. A keretből 386 milliárd euró kölcsönök, 407,5 milliárd euró pedig vissza nem térítendő támogatások formájában lesz elérhető a helyreállítási eszköz (RRF) és az uniós költségvetés által finanszírozott további programok keretében. Ez évente átlagosan mintegy 150 milliárd euró összegű hitelfelvételi volument jelent.

Azt is közölte, hogy a most bevont források a Next Generation EU keretében, a helyreállítási eszközhöz és az uniós költségvetés által finanszírozott különböző programokhoz kapcsolódó első kifizetésekre kerülnek majd.

Az új, tíz éves lejáratú kötvény 0 százalékos kamatszelvényt tartalmaz, és 0,086 százalékos kibocsátáskori hozammal rendelkezik, 2 bázisponttal a swapügyletek átlagára alatt árazták. Árazása 32,3 bázisponttal meghaladja a 2031 februári lejáratú 0,00 százalékos Bundét. Az ajánlati könyvben végül több mint 142 milliárd euró szerepelt, a kötvényt hétszeresen jegyezték túl. A tranzakció lebonyolításában vezető partnerként a BNP Paribas, a DZ BANK, a HSBC, az IMI-Intesa Sanpaolo és a Morgan Stanley vett részt. A társvezetők a Danske Bank és a Santander voltak.

2021 végére az Európai Bizottság várhatóan mintegy 80 milliárd euró összegben fog kötvényt kibocsátani, amelyet a 2021 júniusában közzétett finanszírozási terv szerint rövid lejáratú uniós kincstárjegyek egészítenek majd ki. Az uniós kötvények és kincstárjegyek pontos összege a finanszírozási igényektől függ majd, és az ezen igények alapjául szolgáló első értékelést a bizottság ősszel felül fogja vizsgálni. Az uniós bizottság az év második felében képes lesz finanszírozni a helyreállítási eszköz keretében a tagállamoknak szánt valamennyi tervezett vissza nem térítendő támogatást és kölcsönt, valamint fedezni tudja a Next Generation EU által támogatott uniós szakpolitikák finanszírozási szükségleteit is - mondta.

A folyó árakon mintegy 800 milliárd euró összegű ideiglenes helyreállítási eszköz Európa koronavírus-világjárványból való kilábalásának támogatására, valamint egy zöldebb, digitálisabb és ellenállóbb Európa építésének elősegítésére jött létre.

Bejelentette továbbá, hogy a tagországi kormányokkal folytatott intenzív párbeszédet követően a brüsszeli testület befejezte értékelését a nemzeti helyreállítási tervekről, és szerdától kezdődően illetékes kollégáival végig látogatja a tagállamokat. Ézen a héten Portugáliába, Spanyolországba, Görögországba, Dániába és Luxemburgba látogat.