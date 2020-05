Az ANY Biztonsági Nyomda is visszaesett

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. árbevétele 7 milliárd forint volt az első három hónapban, 6 százalékkal alacsonyabb, mint egy évvel korábban - közölte a társaság hétfőn az MTI-vel.

Ugyanakkor kiemelték, az export értéke elérte a 3,1 milliárd forintot, több mint 400 millió forinttal nőtt éves összevetésben. Mindez 44 százalékos export arányt jelent.

A vállalat konszolidált EBITDA (kamat-, adófizetés és amortizáció előtti) eredménye 784 millió forint lett az első negyedévben, amely 29 millió forinttal több, mint 2019 első három hónapjában.

A társaság nettó eredménye 292 millió forint volt, amely 23 millió forinttal, 7 százalékkal csökkent, az előző év hasonló időszakához viszonyítva.

A közlemény szerint Zsámboki Gábor, az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. vezérigazgatója elmondta, a válság hatására csökkent az árbevétel, különösen a magyar okmányoknál. Ezzel párhuzamosan sikerült csökkenteni az egyéb költségeket, és mindeközben megőrizték a munkahelyeket.

Arról is beszámolt, hogy megkezdődött a termelés az új üzemcsarnokban és az Okmánybiztonsági Labor költözése is segíti az értékteremtést. "Büszkék vagyunk arra, hogy a nehéz időszakban sikerült növelni az exportot, és ez a tendencia folytatódni látszik a második negyedévben is" - kommentálta az első negyedéves jelentést a vállalat vezérigazgatója.

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. részvényeivel a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) prémium kategóriájában kereskednek, a részvények hétfői záróára 1,71 százalékkal, 1150 forintra esett. Az elmúlt egy évben a papírok legmagasabb árfolyama 1405 forint, a legalacsonyabb 1025 forint volt.