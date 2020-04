Az Appeninn az idén sem fizet osztalékot

Az ingatlanbefektetésekkel és vagyonkezeléssel foglalkozó Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyrt. igazgatósága úgy döntött, hogy továbbra is a vállalat dinamikus növekedésére fókuszál, ezért a cég a teljes egyedi adózott eredményt, 1,661 milliárd forintot eredménytartalékba helyezi - közölte a társaság pénteken az MTI-vel.

A koronavírus-járvány miatt a társaság közgyűlését nem tudták összehívni, ezért a határidőhöz kötött közgyűlési előterjesztések ügyében az igazgatóság döntött, míg az igazgatóság javadalmazásával, illetve a személyi változásokkal összefüggo napirendi pontokat a veszélyhelyzet megszűnését követően összehívott első közgyűlés elé terjesztik majd.

A közlemény szerint a járvány az Appeninn Nyrt. tevékenységére is hatással van, azonban úgy vélik, hogy jelenleg alacsony azoknak a bérlőknek az aránya, akiknek a kormányrendeletek értelmében be kellett zárniuk. A társaság turisztikai fejlesztéseit ugyancsak nem érinti a kialakult helyzet, hiszen a beruházások több évig tartanak, így mire eredménytermelő szakaszba érnek, az Appeninn Nyrt. várakozásai szerint a turizmus újra fellendül majd. Az Appeninn Nyrt.-nek jelentős likviditási tartaléka van és a várható átmeneti bevétel kiesés, illetve átrendeződés mellett is képes pénzügyi kötelezettségeit időben teljesíteni középtávon is.

A megváltozott helyzetben az Appeninn igazgatósága fogadta el a társaság nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerinti 2019-re vonatkozó egyedi éves jelentését 41,340 milliárd forint mérlegfőösszeggel, 16,578 milliárd forint saját tőkével és 1,661 milliárd forint átfogó adózás utáni eredménnyel.

Az IFRS alapján összeállított konszolidált beszámolót - szintén az igazgatóság fogadta el - 190,545 millió euró mérlegfőösszeggel, 73,806 millió euró saját tőkével és 10,215 millió euró átfogó adózott eredménnyel.

Az Appeninn pénteken közzétett éves beszámolója szerint a csoport az ingatlanértékesítési bevételeit iroda, logisztikai és kereskedelmi ingatlanok bérbeadásával és kapcsolódó üzemeltetési szolgáltatásokkal realizálja. A vállalatcsoport bérleti díjakból származó bevétele tavaly 7,402 millió euró volt, ami jelentős növekedést mutat a 2018-ban elért 5,776 millió euróhoz képest. A kamatok, adózás és amortizáció előtti eredmény (EBITDA) 2019-ben 13,796 millió euró volt.

Mindezek mellett az igazgatóság sajátrészvény-vásárlásáról is döntött. A döntés értelmében az igazgatótanács 18 hónapon keresztül, az alaptőke legfeljebb 5 százalékát elérő mértékben, a mindenkori piaci ár plusz vagy mínusz 20 százalékos sávjában vásárolhat majd saját részvényt.

Kiemelték, az Appeninn Nyrt. tulajdonában álló ingatlaneszközök értéke 25 százalékkal, a korábbi 118 millió euróról 148 millió euróra emelkedett, ami mintegy 50 milliárd forintnak felel meg.

Az Appeninn részvényeivel a BÉT prémium kategóriájában kereskednek, záróáruk pénteken 279,50 forint volt, ami 3,9 százalékos emelkedést jelent az előző záróárhoz képest. Az elmúlt egy évben az Appeninn-részvények legmagasabb ára 547 forint, a legalacsonyabb pedig 196 forint volt.