Az EU-s kompromisszum szárnyakat adott a forintnak

Erősödött a forint a főbb devizákhoz képest a nemzetközi bankközi devizapiacon csütörtök reggel - írja az MTI.

A legfontosabb kérdés az elmúlt napokban az európai piacokon az volt, hogy mi lesz az Európai Unió hétéves költségvetésével és a helyreállítási alappal, aminek január 1-től el kellene indulnia, de a magyar és a lengyel kormány megvétózta, mert az Európai Parlament, az Európai Bizottság és a tagállamok túlnyomó többsége jogállamisági mechanizmushoz kötné a kifizetéseket. Szerda este viszont Orbán Viktor magyar, Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnökök kormányai is azt kommunikáltak, hogy kompromisszumra jutottak Angela Merkel német kancellárral, aki az EU-s soros elnökséget is viszi éppen. A hír hatására is erősödni tudott a forint.

Az euró 356,41 forinton forgott hét órakor, 40 fillérrel csökkent az árfolyama a szerda esti 356,81 forinthoz képest.

A dollár árfolyama 295,57 forintról 294,69 forintra, a svájci franké pedig 331,94 forintról 331,49 forintra csúszott le.

Az euró 1,2092 dolláron forgott csütörtök reggel, 0,10 százalékkal erősödött az előző napi záráshoz képest. A svájci frankhoz képest 0,08 százalékkal erősödött az euró, 1,0751 frankon jegyezték.

Egy dollárért 0,8891 frankot adtak, 0,02 százalékkal gyengült az amerikai deviza. A jenhez képest azonban 0,23 százalékkal erősödött a dollár, 104,45 jenen jegyezték csütörtök reggel.