Az Év Gyógyszere a Richter sztárterméke

A Richter atípusos antipszichotikumának, a cariprazine hatóanyagot tartalmazó Reagilának ítélte a Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság (MFT) az Év Gyógyszere 2019 címet. A tekintélyes díjjal minden évben azokat a legkorszerűbb és leghatékonyabb készítményeket ismerik el, amelyek jelentős áttörést hoztak valamely betegség gyógyításában.

A cariprazine egy magyar fejlesztésű originális atípusos antipszichotikum, amely az Egyesült Államokban Vraylar márkanév alatt 2015-ben kapott forgalombahozatali engedélyt skizofrénia és I. típusú bipoláris betegséghez társuló mániás vagy kevert epizódok kezelésére, 2019-ben pedig bipoláris depresszió indikációban is. Az európai unió 28 tagállamára érvényes törzskönyvi engedélyt Reagila márkanéven 2017-ben kapta meg a skizofrénia kezelésére.

Az MFT vezetősége által felkért bírálóbizottság - amelynek javaslata alapján az MFT vezetősége és közgyűlése titkos szavazással dönt a díj odaítéléséről - a Reagilát elsősorban különleges hatásmódja és hazai kutatásfejlesztési hozzáadott értéke miatt javasolta a címre.

Ferdinandy Péter, a Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság elnöke, a Semmelweis Egyetem tudományos és innovációs rektorhelyettese a Semmelweis egyetemen tarott díjátadón kiemelte:

"A cariprazine egy olyan egyedi hatásspektrummal rendelkező szer, amelynek hatékonyságát nemcsak a skizofrénia pozitív és negatív tüneteinek kezelésében, hanem a bipoláris betegség akut maniás, akut depressziós és akut kevert epizódjainak terápiájában is igazolták a klinikai vizsgálatok, és mellékhatás spektruma is igen kedvező.

Hosszú évek óta a cariprazine az első valóban magyar gyógyszer, melynek felfedezése és fejlesztése a Richter Gedeon Nyrt. kutatóihoz kötődik. A készítmény néhány év alatt világszerte bekerült a betegellátási gyakorlatba, várhatóan nagy jövő előtt áll és joggal érdemelte ki hazánkban Az Év Gyógyszere kitüntető címet."

Bogsch Erik a Richter Gedeon Nyrt. igazgatóságának elnöke a díj átvételekor kifejtette: "Úgy gondolom ez a díj is jól mutatja, hogy kiemelt figyelmet kell fordítani a mindenkori kutatás-fejlesztési tevékenységre, melynek során egyedülállóan magas szellemi hozzáadott értéket teremthetünk az ország számára, ami a versenyképesség megtartásának és növelésének egyik meghatározó eleme. A cariprazine sikere túlmutat a Richteren, a magyar gyógyszeripar és orvostudomány szempontjából is történelmi jelentőségű, hiszen ez az első olyan magyar fejlesztésű originális készítmény, amely az Egyesült Államok piacán bevezetésre kerülhetett. Nagy öröm számunkra, hogy 2018 októbere óta a magyar betegek számára is ártámogatással elérhetővé vált cégünk egyedülálló gyógyszere, amely 18 év kutató- és fejlesztő munkájának gyümölcse."

A cariprazine története A cariprazine molekulát a Richter kutatói fedezték fel a 2000-es évek elején, majd a Forest Laboratories-zal (később Actavis, Allergan, majd Abbvie) közösen fejlesztették tovább. A 2016. márciusi USA piaci bevezetés óta több mint 320 ezer beteget kezeltek vele és több mint 2 millió felírás történt Amerikában. Az antipszichotikum már 26 országban elérhető világszerte, közülük 21-ben, így Magyarországon is, ártámogatással. A Richter az elmúlt időszakban is számos licenszmegállapodást kötött helyi partnerekkel, amelyeknek köszönhetően a cariprazine a világ legjelentősebb piacain elérhetővé válik.

A készítmény sikerét már korábban is rangos elismerések igazolták: 2018 márciusában a Magyar Innovációs Alapítvány Innovációs Nagydíjban részesítette a Richter Gedeon Nyrt.-t, 2019. őszén pedig a Reagilának ítélték a szakellátás kategóriában a Galenus von Pergamon Díjat, melyet a farmakológia nem hivatalos "Nobel-díjaként" is ismernek Németországban.

Az Év Gyógyszere díjat a Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság (MFT) alapította 1997-ben azzal a szándékkal, hogy szakmai presztízsével segítse elő, hogy hazánkban a betegségek gyógyításában a legkorszerűbb, leghatékonyabb és leginkább betegbarát készítmények terjedjenek el, új terápiás eljárások honosodjanak meg. Az Év Gyógyszere pályázati kiírásra Magyarországon bejegyzett gyógyszergyártó és/vagy forgalmazó cégek jelentkezhetnek olyan gyógyszerkészítménnyel, amely az EU-ban és/vagy Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezik.

A beérkezett pályázatok értékelésére az MFT vezetősége bíráló bizottságot alakít, mely külső szakértők véleményét is kikérve készíti el a szakvéleményét. Ennek ismeretében az MFT vezetősége titkos szavazással tesz javaslatot a díj odaítéléséről, majd a közgyűlés dönt.

Az értékelés szempontjai: a hatásmechanizmus újdonsága; a kémiai és/vagy biológiai tudományos felfedezés áttörő volta; a gyógyszer hazánkban hiánypótló az adott terápiás területen; kedvező mellékhatás és interakciós profilok; kedvező metabolizmus és farmakokinetikai tulajdonságok; jobb terápiás hatékonyság; költséghatékony, felhasználóbarát készítmény; hazai kutatásfejlesztési hozzáadott érték; hazai piaci forgalom.