Az is lehet, hogy a nehezén már túl van Budapest

Utoljára négy és fél éve volt olyan pocsék negyedéve a Budapesti Értéktőzsde nagy cégeinek, mint most. Azonban könnyen lehet, hogy a leírások miatt a nagy tőzsdei társaságok már túl vannak a legrosszabbon, a második negyedév kedvezőbb lesz, még akkor is, ha a reálgazdaság szenvedése csak ekkor indult be igazán.

Eléggé pesszimisták voltunk, és azt vártuk, hogy a négy nagy tőzsdei cég, a Magyar Telekom, az OTP, a Mol és a Richter összesen 17 milliárd forint nyereséget hoz össze az első negyedévben, ehhez képest 25 milliárd mínusz lett az összesített eredmény - mondta Miró József, az Erste Befektetési Zrt. vezető részvénystratégája a Napi.hu-nak. Ehhez hasonlóan pocsék három hónapot utoljára 2015 utolsó negyedévében sikerült a BUX négy nagy cégének összehoznia. Veszteséges negyedéve volt a Molnak

Rekord számokról és Covid-19 terápiás fejlesztésekről jelentett a Richter Az akkori nagy mínusz annak volt köszönhető, hogy a Mol gyakorlatilag nullára leírta egy az Egyesült Királyságban végrehajtott akvizícióját, a kurdisztáni Akri-Bijeel blokkot és kameruni próbálkozását. Ez az aktus akkor 500 milliárd forintos egyszeri mínuszt jelentett a vállalat profittömegében. Hasonlóan durva, egyszeri eredményhatása volt 2014 második negyedévében az devizahitelek forintosításának, az OTP Bank akkor mintegy 150 milliárd forintot volt kénytelen leírni egyben. Most azonban nem egy céget érintettek a rendkívüli események, a négy blue chipből ugyanis három veszteséges lett. Akárcsak az előbbi esetekben egyelőre nem a cégek tevékenysége volt az, ami mínuszokat termelt, hiszen a járvány miatti lezárások és korlátozások igazából csak a negyedév utolsó két hetét érintették. A nagy mínuszokat az átértékelések, leírások és a várható veszteségekre képzett céltartalékok egyszeri hatásai okozták. Így könnyen elképzelhető, hogy a második negyedév, amikor már a járvány hatásai a reálgazdaságban is masszívan éreztetik hatásukat, jobban fog sikerülni a BÉT nagy cégei szempontjából. Az áprilisi és a májusi makroadatok nyilván gyengék lesznek. Azonban ha nem jön második koronavírusos hullám, akkor viszonylag hamar talpra állhat a magyar gazdaság, ha nem is a járványt megelőző, de egy ahhoz közeli szintre kapaszkodhat vissza - mondta Miró. A Magyar Telekomnak leginkább a forint hirtelen értékvesztése jelentette a gondot, emiatt jelentős értékvesztést kellett elszámolnia lízingelt ingatlanain, valamint a beszállítói felé fennálló tartozásain is egy vaskos veszteség jelentkezett. Ezt leszámítva az egyszeri hatástól megtisztított eredményét szinten tudta tartani a vállalat. Nem változtatott a menedzsment idei eredményekre vonatkozó várakozásán sem, azonban felhívta a figyelmet, hogy a járványnak lehetnek negatív hatásai a profitra. Az egyik hatás, hogy a folyamatban lévő fejlesztéseit felgyorsítja a cég, hiszen a távmunka és távoktatás felpörgésével nő a telefon- és internethasználat. Bár a nemzetközi utazások csökkenésével a romaingdíjakból származó bevételek óhatatlanul csökkenni fognak, de például könnyen lehet, hogy sok előfizető eközben nagyobb forgalmat engedélyező csomagra fog átállni - hívta fel a figyelmet Miró József. A Telekomnak a negyedév során az is kedvezett, hogy márciusban az 5G tenderen, amelyről a Digit kizárták, végül a vártnál mintegy 20 milliárd forinttal alacsonyabb lett a koncessziós díj. Az OTP-nél nyilván nagyon rosszul fest a 4,4 milliárd forintos veszteség, de ez annak a nagyjából addicionális 70 milliárd forintnyi céltartalék képzésnek volt köszönhető, amelynek nagy részét fokozott elővigyázatosságból képzett a bank. A hiteltörlesztési moratórium egyszeri negatív hatása kisebb lett, mint amire először számított a piac. Az első becslések ugyanis arról szóltak, hogy ez majdnem 50 milliárd forint veszteséget okoz a magyar bankoknak és mintegy 26 milliárd forintnyit az OTP-nek. Ehhez képest ezzel kapcsolatban csak 20,2 milliárdnyi adózás utáni tartalékképzés történt. Viszont az OTP jó előre felkészült arra, hogy a moratórium lejárta után jövőre jelentősen megugorhat a nem teljesítő hitelek aránya. Így Miró várakozásai szerint ha a következő negyedévek jobban is sikerülnek a banknak a piac által vártnál, az OTP óvatos hozzáállását ismerve ez nem lesz feltétlenül tetten érhető az eredményszámokon. A bank jelentősen profitálhat a gazdaságélénkítő költségvetési és monetáris programokból is. A Molnál szintén jórészt az egyszeri tételek, a készletek átértékelése és a forintgyengülés pénzügyi veszteségei okozták a hatalmas, 48,4 milliárd forintnyi veszteséget. Ez persze nem jelenti azt, hogy a cég ezzel túljutott volna a nehezén, de a második negyedévben már nem feltétlenül fog romlani eredményessége annak ellenére, hogy a gazdasági visszaesés mélypontja április-májusra várható - mondta Miró. Az olajtársaság eredményét az elmúlt hónapokban masszív mozgások befolyásolták. Kezdve attól, hogy a járvány és az OPEC-en belül dúló árháború kettőse miatt hatalmasat zuhant az olajár, odáig, hogy a finomítói marzsok elképesztő mértékben kinyíltak, majd az utóbbi időben kezdtek bezáródni. A korlátozások miatt zuhant először a benzin iránti kereslet, viszont a dízelé nőtt. Majd a korlátozások feloldásával ismét nő a benzinkereslet. Mindehhez folyamatosan igazítják a finomítói kapacitásokat, amelyeket először mintegy 70 százalékosra vettek le, majd most kezdik el felpörgetni azokat. A nagy finomítói marzsok eközben májusban összezuhantak. Az időközben emelkedő olajárnak viszont pozitív átértékelési hatása lehet. A sok ellentétes folyamat eredője Miró szerint az lehet, hogy az olajcég operatív eredménye a második negyedévben romlani fog, viszont a pénzügyi eredményei jobbak lehetnek az első negyedévesnél. Persze ebbe még jelentősen bekavarhat, ha a társaság azeri akvizícióján jelentős értékvesztést számol el az olajárak esése miatt, de ez inkább év végére várható, ha addig nem tér magához az olaj árfolyama. Ha van cég, amelyen nem látszanak a válság hatásai, az a Richter. A gyógyszeripari vállalat rekord eredményről adott számot, és az a kevés negatív hatás, amelyet a kedvezőtlen devizamozgások okoztak, kioltották egymást (a rubelgyengülés negatív hatását ellensúlyozták a forintgyengülés pozitív következményei). Jól mutatja a gyógyszercég kirobbanó formáját, hogy az elemzők korábban 60-70 milliárd forintra saccolták az idei éves eredményét, ehhez képest ez az első három hónapban elérte a 29 milliárd forintot. Bár a Richter profitjának jó felét a Cariprazine hozta, kedvező fejlemény, hogy az egyéb termékei is kezdik a korábban megszokott szintű nyereséget termelni Ez nagyon kedvező fejlemény, hiszen volt egy időszak, amikor nagyon is egy lábon állónak tűnt a Richter eredménye. A stratéga szerint a járvány során kialakult eladási hullámban a magyar részvénypiac összességében alulértékelté vált. Igaz, hogy a vezető tőzsdéken jelenleg a várakozások alapján rég nem látott mértékű túlárazottság uralkodik, de ez annak is a következménye, hogy az elemzők talán túlságosan pesszimistává váltak a cégek várható eredményeivel kapcsolatban. Ez elmondható a magyar vállalatokról is, ráadásul úgy, hogy a magyar blue-chipek között nincsen olyan, amelyet a járvány hosszútávú hatásai a mostani ismereteink szerint igazán megsínylené. (Nincs például egy olyan légitársaság közöttük, mint a Lufthansa, amely komoly állami segítségre szorul.) Fundamentális alapon a mostani árfolyamok mellett a BÉT blue-chipjeinek többségét jelenleg vételre lehet javasolni, az egyetlen kivételt talán a Richter jelentené ilyen alapon, amelynek árfolyama viszont közel jár mindenkori csúcsához. Ugyanakkor a gyógyszergyár nagyon jó formában van, mind a Cariprazine, mind a megújuló portfólió miatt emelkedhet az eredménye, amely az árfolyamra is jótékony hatással lehet.

Tájékoztatás



A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!